Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в лесной отрасли - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/kndr-863617124.html
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в лесной отрасли
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в лесной отрасли - 17.10.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в лесной отрасли
Представители РФ и КНДР обсудили в Пхеньяне развитие двустороннего сотрудничества в лесной отрасли, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T08:36+0300
2025-10-17T08:36+0300
экономика
россия
мировая экономика
кндр
пхеньян
рф
ким чен ын
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859662890_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_33f37b8db2a5ff0af0f56e6284727efc.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Представители РФ и КНДР обсудили в Пхеньяне развитие двустороннего сотрудничества в лесной отрасли, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Делегация министерства промышленности и торговли России 15 октября прибыла в Пхеньян для участия в 28-м заседании подкомитета по лесному хозяйству межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию возглавил заместитель директора департамента Григорий Гусев, который представляет российскую сторону в подкомитете. "В Пхеньяне 16 октября состоялось 28-е заседание подкомитета по лесному хозяйству межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном в пятницу. Отмечается, что с корейской стороны в заседании принял участие представитель корейской стороны в подкомитете Хан Ён Хо. Согласно сообщению ЦТАК, в ходе заседания стороны обсудили конкретные вопросы по "дальнейшему расширению и развитию обмена и сотрудничества в лесной отрасли" и подписали протокол 28-ого заседания подкомитета межправкомиссии. Предыдущие - 27-ое - заседание подкомитета межправительственной комиссии РФ и КНДР состоялось в 2024 году. Кроме того, в четверг российская делегация посетила Монумент идей чучхе и Триумфальную арку в Пхеньяне, а также посмотрела гимнастические выступления в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), которое отмечалось 10 октября. Северокорейское министерство иностранных дел 13 октября в честь годовщины установления дипломатических отношений между РФ и КНДР заявляло, что отношения между двумя странами под руководством председателя Государственных дел Ким Чен Ына вступили в новую стадию союзнического развития. В июне 2024 года Ким Чен Ын и президент Владимир Путин в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который, по словам внешнеполитического ведомства КНДР, "навсегда останется в истории как символ новой высоты союзнических отношений между двумя странами".
https://1prime.ru/20250829/kndr-861433711.html
кндр
пхеньян
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859662890_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d2b34ed182cb1fadf82e610f4acb74a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, кндр, пхеньян, рф, ким чен ын, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, Пхеньян, РФ, Ким Чен Ын, Владимир Путин
08:36 17.10.2025
 
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в лесной отрасли

ЦТАК: РФ и КНДР обсудили развитие сотрудничества в лесной отрасли

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России на здании в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Представители РФ и КНДР обсудили в Пхеньяне развитие двустороннего сотрудничества в лесной отрасли, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Делегация министерства промышленности и торговли России 15 октября прибыла в Пхеньян для участия в 28-м заседании подкомитета по лесному хозяйству межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию возглавил заместитель директора департамента Григорий Гусев, который представляет российскую сторону в подкомитете.
"В Пхеньяне 16 октября состоялось 28-е заседание подкомитета по лесному хозяйству межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном в пятницу. Отмечается, что с корейской стороны в заседании принял участие представитель корейской стороны в подкомитете Хан Ён Хо.
Согласно сообщению ЦТАК, в ходе заседания стороны обсудили конкретные вопросы по "дальнейшему расширению и развитию обмена и сотрудничества в лесной отрасли" и подписали протокол 28-ого заседания подкомитета межправкомиссии.
Предыдущие - 27-ое - заседание подкомитета межправительственной комиссии РФ и КНДР состоялось в 2024 году.
Кроме того, в четверг российская делегация посетила Монумент идей чучхе и Триумфальную арку в Пхеньяне, а также посмотрела гимнастические выступления в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), которое отмечалось 10 октября.
Северокорейское министерство иностранных дел 13 октября в честь годовщины установления дипломатических отношений между РФ и КНДР заявляло, что отношения между двумя странами под руководством председателя Государственных дел Ким Чен Ына вступили в новую стадию союзнического развития. В июне 2024 года Ким Чен Ын и президент Владимир Путин в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который, по словам внешнеполитического ведомства КНДР, "навсегда останется в истории как символ новой высоты союзнических отношений между двумя странами".
Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
В КНДР зафиксировали самый быстрый за восемь лет рост ВВП
29 августа, 11:30
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКНДРПхеньянРФКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала