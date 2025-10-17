Россия и КНДР обсудили сотрудничество в лесной отрасли
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Представители РФ и КНДР обсудили в Пхеньяне развитие двустороннего сотрудничества в лесной отрасли, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Делегация министерства промышленности и торговли России 15 октября прибыла в Пхеньян для участия в 28-м заседании подкомитета по лесному хозяйству межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию возглавил заместитель директора департамента Григорий Гусев, который представляет российскую сторону в подкомитете.
"В Пхеньяне 16 октября состоялось 28-е заседание подкомитета по лесному хозяйству межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном в пятницу. Отмечается, что с корейской стороны в заседании принял участие представитель корейской стороны в подкомитете Хан Ён Хо.
Согласно сообщению ЦТАК, в ходе заседания стороны обсудили конкретные вопросы по "дальнейшему расширению и развитию обмена и сотрудничества в лесной отрасли" и подписали протокол 28-ого заседания подкомитета межправкомиссии.
Предыдущие - 27-ое - заседание подкомитета межправительственной комиссии РФ и КНДР состоялось в 2024 году.
Кроме того, в четверг российская делегация посетила Монумент идей чучхе и Триумфальную арку в Пхеньяне, а также посмотрела гимнастические выступления в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), которое отмечалось 10 октября.
Северокорейское министерство иностранных дел 13 октября в честь годовщины установления дипломатических отношений между РФ и КНДР заявляло, что отношения между двумя странами под руководством председателя Государственных дел Ким Чен Ына вступили в новую стадию союзнического развития. В июне 2024 года Ким Чен Ын и президент Владимир Путин в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который, по словам внешнеполитического ведомства КНДР, "навсегда останется в истории как символ новой высоты союзнических отношений между двумя странами".