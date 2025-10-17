Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/komitet-863641010.html
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях - 17.10.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T16:43+0300
2025-10-17T16:43+0300
россия
финансы
рф
китай
москва
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_2821224afe10ba9cc8cce8d8fcc78ba4.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21 октября, решение комитета доступно в думской электронной базе. Проект в Госдуму 10 октября внесло правительство РФ. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 21 октября 2025 года", - сказано в документе. Проектом федерального закона предусматривается ратификация актуализированного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 8 мая в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды, сказано в пояснительной записке. Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и китайских инвесторов, и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР.
https://1prime.ru/20251015/novak-863527422.html
рф
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_71d5d9b3d227da9947640f7cfb631ad8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, китай, москва, госдума, дума
РОССИЯ, Финансы, РФ, КИТАЙ, МОСКВА, Госдума, Дума
16:43 17.10.2025
 
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях

Комитет ГД рекомендовал принять ратифицировать соглашение с КНР о защите инвестиций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21 октября, решение комитета доступно в думской электронной базе.
Проект в Госдуму 10 октября внесло правительство РФ.
"Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 21 октября 2025 года", - сказано в документе.
Проектом федерального закона предусматривается ратификация актуализированного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 8 мая в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды, сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и китайских инвесторов, и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Новак оценил объем инвестиций в мировую отрасль углеводородов
15 октября, 09:59
 
РОССИЯФинансыРФКИТАЙМОСКВАГосдумаДума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала