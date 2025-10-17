https://1prime.ru/20251017/komitet-863641010.html
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях - 17.10.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21... | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21 октября, решение комитета доступно в думской электронной базе. Проект в Госдуму 10 октября внесло правительство РФ. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 21 октября 2025 года", - сказано в документе. Проектом федерального закона предусматривается ратификация актуализированного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 8 мая в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды, сказано в пояснительной записке. Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и китайских инвесторов, и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР.
Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях
Комитет ГД рекомендовал принять ратифицировать соглашение с КНР о защите инвестиций