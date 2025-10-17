https://1prime.ru/20251017/komitet-863641010.html

Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях

Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях - 17.10.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение с КНР об инвестициях

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T16:43+0300

2025-10-17T16:43+0300

2025-10-17T16:43+0300

россия

финансы

рф

китай

москва

госдума

дума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_2821224afe10ba9cc8cce8d8fcc78ba4.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21 октября, решение комитета доступно в думской электронной базе. Проект в Госдуму 10 октября внесло правительство РФ. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 21 октября 2025 года", - сказано в документе. Проектом федерального закона предусматривается ратификация актуализированного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 8 мая в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды, сказано в пояснительной записке. Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и китайских инвесторов, и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР.

https://1prime.ru/20251015/novak-863527422.html

рф

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, китай, москва, госдума, дума