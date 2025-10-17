https://1prime.ru/20251017/koreja-863610021.html

Южная Корея нарастила импорт из России амбры, мускуса и пантов марала

2025-10-17T02:16+0300

экономика

бизнес

россия

южная корея

рф

сеул

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Южная Корея в сентябре этого года в 5,6 раза в годовом выражении нарастила импорт из России компонентов животного происхождения для косметики, БАДов и парфюмерии – в частности, амбры, мускуса и пантов марала, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, за сентябрь Сеул закупил у Москвы различных продуктов животного происхождения, используемых в производстве фармацевтической продукции, пищевых добавок, косметики и, иногда, парфюмерии на 3,1 миллиона долларов. К такой продукции, как правило, относятся серая амбра, мускус, панты марала, желчь разных животных и т.п. Объем поставок такой продукции в годовом выражении подскочил в 5,6 раза, а в месячном - на 28,5%. Объемы импорта стали максимальным с апреля этого года. Всего за три квартала Южная Корея импортировала из РФ амбры, мускуса, пантов и другой подобной продукции на 18,9 миллиона долларов - почти в 1,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом Россия по итогам сентября стала крупнейшим и почти единственным поставщиком такой продукции в Южную Корею. Лидирует РФ и по итогам трех кварталов. Кроме нее, в этом году поставки в незначительных объемах шли только из Казахстана (на 3,4 миллиона долларов за 9 месяцев) и Киргизии (на 1,2 миллиона).

2025

