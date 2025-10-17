Многие корейские косметические бренды готовы выйти на российский рынок

https://1prime.ru/20251017/koreya-863641689.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Многие косметические бренды Южной Кореи рассматривают российский рынок как перспективный и готовы выйти на него, рассказали РИА Новости представители южнокорейских компаний, которые с 15 по 18 октября принимают участие в международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM 2025. Тридцать вторая международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM открылась 15 октября в Москве на территории международного выставочного центра "Крокус Экспо" и продлится до 18 октября включительно. Согласно данным организаторов, в этом году в выставке принимают участие более 1,6 тысячи поставщиков из 20 стран, включая Россию, Китай, Южную Корею, Турцию, Индию, Иран, ОАЭ, Белоруссию, Францию, Италию, Германию и другие. От Южной Кореи на выставке представлены 84 корейских производителя косметической и биомедицинской продукции и компании-экспортеры. "Думаю, южнокорейские компании хотят успеть вернуться на рынок и наладить там хорошие связи. Россия - страна с большим населением, и совершенно очевидно, что прибыль здесь будет расти, это положительный фактор", - заявил РИА Новости директор по продажам экспортера KMONDS Ли Сок Чжу. Представитель компании также отметил, что, в отличие от косметических брендов других стран, корейские бренды появляются и исчезают в огромных количествах каждый год, из-за чего "ценовая конкуренция и конкуренция в области брендинга среди них невероятно высока". Именно поэтому, по его мнению, импортировать корейскую продукцию может быть выгоднее, чем товары из других стран, поскольку корейские бренды в условиях конкуренции более открыты к поставкам в другие страны и "с большей вероятностью пойдут навстречу". "Изначально значимым рынком для Южной Кореи является Китай, но российский рынок тоже очень большой. Раньше корейские товары поступали в Россию постепенно, а теперь случился бум на корейскую косметику и культуру, и мы видим большой интерес с российской стороны", - сказал РИА Новости представитель экспортера KN International О Хён Ук. Он уверен, что со временем все больше южнокорейских компаний захотят выйти на российский рынок. В июле поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли почти на треть в годовом выражении. Ранее РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы выяснило, что Республика Корея экспортировала в РФ косметики на 37,6 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. Россия по итогам июля поднялась на четвертое с пятого места среди главных покупателей южнокорейской косметики. О Хён Ук подчеркнул, что корейская сторона хорошо осведомлена о нынешних рекордных значениях поставок южнокорейской косметической продукции в Россию. По его словам, это подогревает интерес компании к российскому рынку.

