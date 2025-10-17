Южную Корею на InterCHARM в Москве представляет рекордное число компаний

https://1prime.ru/20251017/koreya-863646309.html
2025-10-17T19:15+0300
2025-10-17T19:15+0300
2025-10-17T19:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863645828_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_3056f7251c2fd7d766b551defc076523.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Южнокорейские косметические компании в этом году в рекордном количестве (87) представлены на международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM, заявили РИА Новости в Торговом отделе при посольстве Республики Корея в РФ. Тридцать вторая международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM открылась 15 октября в Москве на территории международного выставочного центра "Крокус Экспо" и продлится до 18 октября включительно. В этом году в выставке принимают участие более 1,6 тысячи поставщиков из 20 стран, включая Россию, Китай, Южную Корею, Турцию, Индию, Иран, ОАЭ, Белоруссию, Францию, Италию, Германию и другие. От Южной Кореи на выставке представлены 87 корейских производителя косметической и биомедицинской продукции и компании-экспортеры. "Конечно, в выставке InterCHARM Корея каждый год участвует, но в таком количестве первый раз представлена. Можно сказать, рекордный корейский десант", - подчеркнул представитель некоммерческой организации, созданной корейским правительством (KOTRA), отвечая на вопрос агентства о масштабах участия южнокорейских косметических компаний в выставке в этом году. При этом, по данным организаторов InterCHARM, Южная Корея по численности представленных компаний в этом году заняла второе место после КНР - из Китая в Россию приехали 485 компаний. Представитель KOTRA в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости добавила, что южнокорейское правительство открыто к торговому сотрудничеству и укреплению связей и отношений в этой отрасли. По словам представителя торгового отдела, в настоящее время растет не только число южнокорейских брендов, представленных на российском рынке, но и число заказчиков под контрактное производство. Ранее представители бизнеса, опрошенные РИА Новости на выставке InterCHARM, также подчеркивали стремление корейских брендов к выходу на российский рынок в связи с ростом продаж, обусловленных высоким соотношением цены, качества и новейших технологий индустрии красоты и заинтересованностью со стороны российского потребителя В июле поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли почти на треть в годовом выражении. Ранее РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы выяснило, что Республика Корея экспортировала в РФ косметики на 37,6 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. Россия по итогам июля поднялась на четвертое с пятого места среди главных покупателей южнокорейской косметики.
