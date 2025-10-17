Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южную Корею на InterCHARM в Москве представляет рекордное число компаний - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/koreya-863646309.html
Южную Корею на InterCHARM в Москве представляет рекордное число компаний
Южную Корею на InterCHARM в Москве представляет рекордное число компаний - 17.10.2025, ПРАЙМ
Южную Корею на InterCHARM в Москве представляет рекордное число компаний
Южнокорейские косметические компании в этом году в рекордном количестве (87) представлены на международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM, заявили... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T19:15+0300
2025-10-17T19:15+0300
бизнес
южная корея
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863645828_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_3056f7251c2fd7d766b551defc076523.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Южнокорейские косметические компании в этом году в рекордном количестве (87) представлены на международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM, заявили РИА Новости в Торговом отделе при посольстве Республики Корея в РФ. Тридцать вторая международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM открылась 15 октября в Москве на территории международного выставочного центра "Крокус Экспо" и продлится до 18 октября включительно. В этом году в выставке принимают участие более 1,6 тысячи поставщиков из 20 стран, включая Россию, Китай, Южную Корею, Турцию, Индию, Иран, ОАЭ, Белоруссию, Францию, Италию, Германию и другие. От Южной Кореи на выставке представлены 87 корейских производителя косметической и биомедицинской продукции и компании-экспортеры. "Конечно, в выставке InterCHARM Корея каждый год участвует, но в таком количестве первый раз представлена. Можно сказать, рекордный корейский десант", - подчеркнул представитель некоммерческой организации, созданной корейским правительством (KOTRA), отвечая на вопрос агентства о масштабах участия южнокорейских косметических компаний в выставке в этом году. При этом, по данным организаторов InterCHARM, Южная Корея по численности представленных компаний в этом году заняла второе место после КНР - из Китая в Россию приехали 485 компаний. Представитель KOTRA в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости добавила, что южнокорейское правительство открыто к торговому сотрудничеству и укреплению связей и отношений в этой отрасли. По словам представителя торгового отдела, в настоящее время растет не только число южнокорейских брендов, представленных на российском рынке, но и число заказчиков под контрактное производство. Ранее представители бизнеса, опрошенные РИА Новости на выставке InterCHARM, также подчеркивали стремление корейских брендов к выходу на российский рынок в связи с ростом продаж, обусловленных высоким соотношением цены, качества и новейших технологий индустрии красоты и заинтересованностью со стороны российского потребителя В июле поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли почти на треть в годовом выражении. Ранее РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы выяснило, что Республика Корея экспортировала в РФ косметики на 37,6 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. Россия по итогам июля поднялась на четвертое с пятого места среди главных покупателей южнокорейской косметики.
https://1prime.ru/20251017/koreya-863641689.html
https://1prime.ru/20251012/osaka-863437243.html
южная корея
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863645828_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_68713f219e4e91823f1c42d3d97ebe73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, южная корея, китай, рф
Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, РФ
19:15 17.10.2025
 
Южную Корею на InterCHARM в Москве представляет рекордное число компаний

Рекордное число южнокорейских компаний участвуют в выставке косметики в Москве

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкТени для век
Тени для век - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Тени для век . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Южнокорейские косметические компании в этом году в рекордном количестве (87) представлены на международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM, заявили РИА Новости в Торговом отделе при посольстве Республики Корея в РФ.
Тридцать вторая международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM открылась 15 октября в Москве на территории международного выставочного центра "Крокус Экспо" и продлится до 18 октября включительно. В этом году в выставке принимают участие более 1,6 тысячи поставщиков из 20 стран, включая Россию, Китай, Южную Корею, Турцию, Индию, Иран, ОАЭ, Белоруссию, Францию, Италию, Германию и другие. От Южной Кореи на выставке представлены 87 корейских производителя косметической и биомедицинской продукции и компании-экспортеры.
Помада - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Многие корейские косметические бренды готовы выйти на российский рынок
17:03
"Конечно, в выставке InterCHARM Корея каждый год участвует, но в таком количестве первый раз представлена. Можно сказать, рекордный корейский десант", - подчеркнул представитель некоммерческой организации, созданной корейским правительством (KOTRA), отвечая на вопрос агентства о масштабах участия южнокорейских косметических компаний в выставке в этом году.
При этом, по данным организаторов InterCHARM, Южная Корея по численности представленных компаний в этом году заняла второе место после КНР - из Китая в Россию приехали 485 компаний.
Представитель KOTRA в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости добавила, что южнокорейское правительство открыто к торговому сотрудничеству и укреплению связей и отношений в этой отрасли.
По словам представителя торгового отдела, в настоящее время растет не только число южнокорейских брендов, представленных на российском рынке, но и число заказчиков под контрактное производство.
Ранее представители бизнеса, опрошенные РИА Новости на выставке InterCHARM, также подчеркивали стремление корейских брендов к выходу на российский рынок в связи с ростом продаж, обусловленных высоким соотношением цены, качества и новейших технологий индустрии красоты и заинтересованностью со стороны российского потребителя
В июле поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли почти на треть в годовом выражении. Ранее РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы выяснило, что Республика Корея экспортировала в РФ косметики на 37,6 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. Россия по итогам июля поднялась на четвертое с пятого места среди главных покупателей южнокорейской косметики.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Выставку ЭКСПО-2025 в Японии посетили свыше 25 миллионов человек
12 октября, 17:48
 
БизнесЮЖНАЯ КОРЕЯКИТАЙРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала