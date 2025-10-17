https://1prime.ru/20251017/kreditovanie-863626149.html

Российские банки в сентябре нарастили розничное кредитование

Российские банки в сентябре нарастили розничное кредитование

2025-10-17T11:21+0300

2025-10-17T11:21+0300

2025-10-17T11:21+0300

экономика

банки

финансы

россия

рф

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банки РФ в сентябре нарастили розничное кредитование на 0,7% по сравнению с августом, корпоративное - на 0,6%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в сентябре". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в сентябре вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил чуть более 38 миллиардов рублей. Портфель корпоративных кредитов в банках РФ в сентябре вырос на 0,6% - до чуть более 93 миллиардов рублей.

рф

2025

