В Крыму дроны ВСУ повредили несколько электроподстанций

2025-10-17T08:30+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - ПРАЙМ. Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы", - написал Аксенов.Он добавил, что время окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позднее на официальных информационных ресурсах правительства республики Крым.Ранее глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в городе, что также привело к прекращению водоснабжения. В детсадах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.

