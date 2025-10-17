Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму дроны ВСУ повредили несколько электроподстанций - 17.10.2025
В Крыму дроны ВСУ повредили несколько электроподстанций
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - ПРАЙМ. Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы", - написал Аксенов.Он добавил, что время окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позднее на официальных информационных ресурсах правительства республики Крым.Ранее глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в городе, что также привело к прекращению водоснабжения. В детсадах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.
08:30 17.10.2025 (обновлено: 08:48 17.10.2025)
 
В Крыму дроны ВСУ повредили несколько электроподстанций

Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - ПРАЙМ. Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы", - написал Аксенов.
Он добавил, что время окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позднее на официальных информационных ресурсах правительства республики Крым.
Ранее глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в городе, что также привело к прекращению водоснабжения. В детсадах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.
 
Заголовок открываемого материала