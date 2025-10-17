В Крыму восстанавливают электроподстанции, обесточенные атаками дронов ВСУ

https://1prime.ru/20251017/krym-863622386.html
Красноперекопск и Красноперекопский район в Крыму аварийно обесточены, идут восстановительные работы , сообщил глава администрации района Сергей Биданец. | 17.10.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Красноперекопск и Красноперекопский район в Крыму аварийно обесточены, идут восстановительные работы , сообщил глава администрации района Сергей Биданец. Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "В связи с аварийным отключением электроэнергии на территории Красноперекопского района, восстановительные работы ведутся силами всех ремонтных бригад" , - написал Биданец в Telegram-канале. Ранее глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в городе, что также привело к прекращению водоснабжения. В детсадах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.
