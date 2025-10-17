Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.10.2025
Рубль дешевеет к юаню в начале торгов пятницы
12:07 17.10.2025
 
Рубль дешевеет к юаню в начале торгов пятницы

Курс юаня вырос на 10 копеек и составил 11,30 рубля

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль сильно дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы, и это может быть началом затяжного снижения его курса, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,30 рубля.
"На понижение курса рубля может играть возможное исчерпание избытка предложения валюты, которое носило временный характер, и сейчас наблюдается ожидаемая коррекция", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"В пятницу ожидаем продолжения восстановительной динамики основных мировых валют. Рост предложения, оказывавший на них давление в первой половине текущей недели, на наш взгляд, является временным фактором поддержки рубля. И в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные факторы, что будет способствовать ослаблению рубля", - продолжает мысль Богдан Зварич из ПСБ.
Вероятно, один или несколько крупных экспортеров резко сократили продажу валюты, поскольку решили свою задачу, также предполагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
В итоге на ближайших торговых сессиях валютная пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и постепенно будет смещаться к его верхней границе, а до конца осени ожидается возвращения юаня в диапазон 11,5-12 рублей, который оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения, с преодолением к концу года верхней границы этого диапазона, заключает Зварич.
 
