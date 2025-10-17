https://1prime.ru/20251017/kurs-863627429.html

Рубль дешевеет к юаню в начале торгов пятницы

Рубль дешевеет к юаню в начале торгов пятницы - 17.10.2025, ПРАЙМ

Рубль дешевеет к юаню в начале торгов пятницы

Рубль сильно дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы, и это может быть началом затяжного снижения его курса, следует из данных Московской биржи и... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T12:07+0300

2025-10-17T12:07+0300

2025-10-17T12:07+0300

рынок

богдан зварич

алексей антонов

ук альфа-капитал

псб

биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль сильно дешевеет к юаню в первые часы торгов пятницы, и это может быть началом затяжного снижения его курса, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,30 рубля. "На понижение курса рубля может играть возможное исчерпание избытка предложения валюты, которое носило временный характер, и сейчас наблюдается ожидаемая коррекция", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В пятницу ожидаем продолжения восстановительной динамики основных мировых валют. Рост предложения, оказывавший на них давление в первой половине текущей недели, на наш взгляд, является временным фактором поддержки рубля. И в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные факторы, что будет способствовать ослаблению рубля", - продолжает мысль Богдан Зварич из ПСБ. Вероятно, один или несколько крупных экспортеров резко сократили продажу валюты, поскольку решили свою задачу, также предполагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В итоге на ближайших торговых сессиях валютная пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и постепенно будет смещаться к его верхней границе, а до конца осени ожидается возвращения юаня в диапазон 11,5-12 рублей, который оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения, с преодолением к концу года верхней границы этого диапазона, заключает Зварич.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, богдан зварич, алексей антонов, ук альфа-капитал, псб, биржа