Официальный курс доллара с субботы вырос на 1,9 рубля

2025-10-17T17:35+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 28,12 копейки - до 11,3435 рубля, доллара - на 1,9 рубля, до 80,9834 рубля, евро - на 2,5 рубля, до 94,5835 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

