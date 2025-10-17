Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кузбассе запустят производство ратраков - 17.10.2025
В Кузбассе запустят производство ратраков
В Кузбассе запустят производство ратраков - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Кузбассе запустят производство ратраков
Производство ратраков запустит кузбасское предприятие "Первый машиностроительный завод", сообщила пресс-служба правительства региона. | 17.10.2025, ПРАЙМ
КЕМЕРОВО, 17 окт – ПРАЙМ. Производство ратраков запустит кузбасское предприятие "Первый машиностроительный завод", сообщила пресс-служба правительства региона. "Компания "Первый машиностроительный завод", получившая статус резидента кузбасского технопарка и фонда "Сколково", готовится к запуску производства снежных тягачей (ратраков) для подготовки трасс на горнолыжных курортах. Новое направление станет примером успешной диверсификации кузбасского машиностроения: инженерный опыт в создании горно-шахтного оборудования будет применен для развития туристической инфраструктуры", – говорится в сообщении. Уточняется, что свою продукцию компания "Первый машиностроительный завод" представила на Форуме туристических территорий в Москве. Были выстроены партнерские связи с заинтересованными регионами и заводами, производящими комплектующие. "В настоящее время завод переходит к сборке тяжелых машин. Потребителями таких ратраков являются основные курорты Кузбасса и других регионов. Зимой планируется испытать опытную машину на снегу", – сообщается в релизе. Предприятие разрабатывает тяжелые ратраки, способные работать в сложных условиях, например, на курорте "Шерегеш". Это позволит заместить иностранную технику и обеспечить отечественные горнолыжные комплексы надежным оборудованием, что соответствует задачам по импортозамещению и развитию туризма. Среди преимуществ кузбасских ратраков эксперты называют систему полуавтоматического беспилотного управления с использованием спутниковой навигации; интеллектуальную систему анализа снежного покрова и автоматического контроля качества склона; адаптивное управление мощностью, автоматически регулирующее нагрузку в зависимости от уклона; унифицированную гусеничную платформу, совместимую с техникой ведущих мировых производителей; автоматизированные системы 3D-картографирования и GPS-нивелирования трасс. Подчеркивается, что конструкция из морозостойкой стали, адаптированная к экстремальным температурам до -40°С. Отмечается, что на заводе будут проводить полный цикл производства: от разработки до сервисного обслуживания. Предусмотрено использование только российских комплектующих, исключающее санкционные риски. Пройдена сертификация всей продукции по требованиям техрегламентов ТС.
14:36 17.10.2025
 
В Кузбассе запустят производство ратраков

"Первый машиностроительный завод" запустит на Кузбассе производство снежных тягачей

© РИА Новости . Александр Кряжев
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
КЕМЕРОВО, 17 окт – ПРАЙМ. Производство ратраков запустит кузбасское предприятие "Первый машиностроительный завод", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Компания "Первый машиностроительный завод", получившая статус резидента кузбасского технопарка и фонда "Сколково", готовится к запуску производства снежных тягачей (ратраков) для подготовки трасс на горнолыжных курортах. Новое направление станет примером успешной диверсификации кузбасского машиностроения: инженерный опыт в создании горно-шахтного оборудования будет применен для развития туристической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Уточняется, что свою продукцию компания "Первый машиностроительный завод" представила на Форуме туристических территорий в Москве. Были выстроены партнерские связи с заинтересованными регионами и заводами, производящими комплектующие.
"В настоящее время завод переходит к сборке тяжелых машин. Потребителями таких ратраков являются основные курорты Кузбасса и других регионов. Зимой планируется испытать опытную машину на снегу", – сообщается в релизе.
Предприятие разрабатывает тяжелые ратраки, способные работать в сложных условиях, например, на курорте "Шерегеш". Это позволит заместить иностранную технику и обеспечить отечественные горнолыжные комплексы надежным оборудованием, что соответствует задачам по импортозамещению и развитию туризма.
Среди преимуществ кузбасских ратраков эксперты называют систему полуавтоматического беспилотного управления с использованием спутниковой навигации; интеллектуальную систему анализа снежного покрова и автоматического контроля качества склона; адаптивное управление мощностью, автоматически регулирующее нагрузку в зависимости от уклона; унифицированную гусеничную платформу, совместимую с техникой ведущих мировых производителей; автоматизированные системы 3D-картографирования и GPS-нивелирования трасс. Подчеркивается, что конструкция из морозостойкой стали, адаптированная к экстремальным температурам до -40°С.
Отмечается, что на заводе будут проводить полный цикл производства: от разработки до сервисного обслуживания. Предусмотрено использование только российских комплектующих, исключающее санкционные риски. Пройдена сертификация всей продукции по требованиям техрегламентов ТС.
 
Заголовок открываемого материала