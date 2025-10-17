https://1prime.ru/20251017/kuzbass-863634364.html

В Кузбассе запустят производство ратраков

В Кузбассе запустят производство ратраков - 17.10.2025, ПРАЙМ

В Кузбассе запустят производство ратраков

Производство ратраков запустит кузбасское предприятие "Первый машиностроительный завод", сообщила пресс-служба правительства региона. | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T14:36+0300

2025-10-17T14:36+0300

2025-10-17T14:36+0300

экономика

бизнес

промышленность

москва

кузбасс

сколково

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/02/835210211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a3bf7d35ebc1b68c20e678f1ad1cbe7.jpg

КЕМЕРОВО, 17 окт – ПРАЙМ. Производство ратраков запустит кузбасское предприятие "Первый машиностроительный завод", сообщила пресс-служба правительства региона. "Компания "Первый машиностроительный завод", получившая статус резидента кузбасского технопарка и фонда "Сколково", готовится к запуску производства снежных тягачей (ратраков) для подготовки трасс на горнолыжных курортах. Новое направление станет примером успешной диверсификации кузбасского машиностроения: инженерный опыт в создании горно-шахтного оборудования будет применен для развития туристической инфраструктуры", – говорится в сообщении. Уточняется, что свою продукцию компания "Первый машиностроительный завод" представила на Форуме туристических территорий в Москве. Были выстроены партнерские связи с заинтересованными регионами и заводами, производящими комплектующие. "В настоящее время завод переходит к сборке тяжелых машин. Потребителями таких ратраков являются основные курорты Кузбасса и других регионов. Зимой планируется испытать опытную машину на снегу", – сообщается в релизе. Предприятие разрабатывает тяжелые ратраки, способные работать в сложных условиях, например, на курорте "Шерегеш". Это позволит заместить иностранную технику и обеспечить отечественные горнолыжные комплексы надежным оборудованием, что соответствует задачам по импортозамещению и развитию туризма. Среди преимуществ кузбасских ратраков эксперты называют систему полуавтоматического беспилотного управления с использованием спутниковой навигации; интеллектуальную систему анализа снежного покрова и автоматического контроля качества склона; адаптивное управление мощностью, автоматически регулирующее нагрузку в зависимости от уклона; унифицированную гусеничную платформу, совместимую с техникой ведущих мировых производителей; автоматизированные системы 3D-картографирования и GPS-нивелирования трасс. Подчеркивается, что конструкция из морозостойкой стали, адаптированная к экстремальным температурам до -40°С. Отмечается, что на заводе будут проводить полный цикл производства: от разработки до сервисного обслуживания. Предусмотрено использование только российских комплектующих, исключающее санкционные риски. Пройдена сертификация всей продукции по требованиям техрегламентов ТС.

москва

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, москва, кузбасс, сколково, туризм