В Москве направят 66 миллиардов рублей на бесплатные и льготные лекартсва

В Москве направят 66 миллиардов рублей на бесплатные и льготные лекартсва

2025-10-17T10:52+0300

москва

сергей собянин

лекарства

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Более 66 миллиардов рублей направят на обеспечение москвичей бесплатными и льготными лекарствами в 2026 году, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства. В среду мэр Москвы Сергей Собянин внес проект городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в Мосгордуму. "Свыше 66 миллиардов рублей планируется направить в 2026 году на обеспечение москвичей бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием при лечении и профилактике диабета, бронхиальной астмы, онкологических, сердечно-сосудистых и других угрожающих жизни заболеваний. Предусмотренные средства позволят обеспечивать москвичей наиболее современными и эффективными лекарственными препаратами", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что расходы бюджета по городской программе "Столичное здравоохранение" в 2026 году запланированы в сумме 615 миллиардов рублей (без учета средств ОМС). За три года планируется построить 52 объекта здравоохранения. "Порядка 42 миллиарда рублей (с учетом средств ОМС) будет направлено в 2026 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По всем профилям, включая такие востребованные, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология, эндокринология", - уточили в пресс-службе.

