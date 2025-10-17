https://1prime.ru/20251017/mchs-863610351.html
МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения
МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения - 17.10.2025, ПРАЙМ
МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения
МЧС России предлагает увеличить в 25 раз размер штрафа за управление в состоянии опьянения маломерными судами, максимальный размер может составить 50 тысяч... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T03:01+0300
2025-10-17T03:01+0300
2025-10-17T03:01+0300
бизнес
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863610351.jpg?1760659277
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МЧС России предлагает увеличить в 25 раз размер штрафа за управление в состоянии опьянения маломерными судами, максимальный размер может составить 50 тысяч рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения предлагается внести в статью 11.9 КоАП РФ "Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения".
В документе отмечается, что требуется кардинальный пересмотр мер, принимаемых к судоводителям за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 11.9 КоАП РФ. В настоящее время размер штрафа за управление маломерным судном в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, либо лишением права управления маломерным судном от 1 года до 2 лет.
При этом подчеркивается, что за аналогичные нарушения ПДД, помимо лишения прав, предусмотрен штраф 45 тысяч рублей (части 1 и 2 статьи 12.8 КоАП РФ).
"В связи с этим в разрабатываемом законопроекте предлагается увеличить размеры административных штрафов по частям 1 и 2 статьи 11.9 КоАП РФ в диапазоне от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления маломерным судном установить от 1,5 до 2 лет", - отмечается в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ
МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения
МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МЧС России предлагает увеличить в 25 раз размер штрафа за управление в состоянии опьянения маломерными судами, максимальный размер может составить 50 тысяч рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения предлагается внести в статью 11.9 КоАП РФ "Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения".
В документе отмечается, что требуется кардинальный пересмотр мер, принимаемых к судоводителям за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 11.9 КоАП РФ. В настоящее время размер штрафа за управление маломерным судном в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, либо лишением права управления маломерным судном от 1 года до 2 лет.
При этом подчеркивается, что за аналогичные нарушения ПДД, помимо лишения прав, предусмотрен штраф 45 тысяч рублей (части 1 и 2 статьи 12.8 КоАП РФ).
"В связи с этим в разрабатываемом законопроекте предлагается увеличить размеры административных штрафов по частям 1 и 2 статьи 11.9 КоАП РФ в диапазоне от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления маломерным судном установить от 1,5 до 2 лет", - отмечается в документе.