МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения

МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения - 17.10.2025, ПРАЙМ

МЧС предложило увеличить штраф за управление в состоянии опьянения

МЧС России предлагает увеличить в 25 раз размер штрафа за управление в состоянии опьянения маломерными судами, максимальный размер может составить 50 тысяч... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T03:01+0300

2025-10-17T03:01+0300

2025-10-17T03:01+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МЧС России предлагает увеличить в 25 раз размер штрафа за управление в состоянии опьянения маломерными судами, максимальный размер может составить 50 тысяч рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 11.9 КоАП РФ "Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения". В документе отмечается, что требуется кардинальный пересмотр мер, принимаемых к судоводителям за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 11.9 КоАП РФ. В настоящее время размер штрафа за управление маломерным судном в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, либо лишением права управления маломерным судном от 1 года до 2 лет. При этом подчеркивается, что за аналогичные нарушения ПДД, помимо лишения прав, предусмотрен штраф 45 тысяч рублей (части 1 и 2 статьи 12.8 КоАП РФ). "В связи с этим в разрабатываемом законопроекте предлагается увеличить размеры административных штрафов по частям 1 и 2 статьи 11.9 КоАП РФ в диапазоне от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления маломерным судном установить от 1,5 до 2 лет", - отмечается в документе.

