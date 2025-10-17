https://1prime.ru/20251017/mema-863617598.html

Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе

Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе - 17.10.2025, ПРАЙМ

Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T08:40+0300

2025-10-17T08:40+0300

2025-10-17T08:40+0300

европа

запад

германия

фридрих мерц

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России Владимиру Путину.Накануне тот написал, что ЕС "не позволит Путину себя напугать и будет сопротивляться"."Мы будем бороться", - это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов", — отметил Мема.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

европа

запад

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, запад, германия, фридрих мерц, владимир путин