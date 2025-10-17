Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
Политик Мема раскритиковал обращение Мерца к Путину
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России Владимиру Путину.
Накануне тот написал, что ЕС "не позволит Путину себя напугать и будет сопротивляться".
"Мы будем бороться", - это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов", — отметил Мема.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
