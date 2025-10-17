Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе - 17.10.2025, ПРАЙМ
Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе - 17.10.2025, ПРАЙМ
Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T08:40+0300
2025-10-17T08:40+0300
европа
запад
германия
фридрих мерц
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России Владимиру Путину.Накануне тот написал, что ЕС "не позволит Путину себя напугать и будет сопротивляться"."Мы будем бороться", - это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов", — отметил Мема.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
европа
запад
германия
европа, запад, германия, фридрих мерц, владимир путин
ЕВРОПА, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Путин
08:40 17.10.2025
 
Послание Мерца к Путину вызвало изумление на Западе

Политик Мема раскритиковал обращение Мерца к Путину

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России Владимиру Путину.

Накануне тот написал, что ЕС "не позволит Путину себя напугать и будет сопротивляться".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
Вчера, 12:59
"Мы будем бороться", - это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов", — отметил Мема.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
 
ЕВРОПА ЗАПАД ГЕРМАНИЯ Фридрих Мерц Владимир Путин
 
 
