Минфин зарегистрировал пять новых выпусков облигаций федерального займа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Минфин зарегистрировал пять новых выпусков облигаций федерального займа
2025-10-17T18:05+0300
2025-10-17T18:05+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал пять новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), в том числе три с постоянным купонным доходом и два - с переменным, говорится в сообщении министерства. С 22 октября на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ с постоянным купонным доходом серий 26252 с погашением в октябре 2033 года на 500 миллиардов рублей по номинальной стоимости, 26253 с погашением в октябре 2038 года на 750 миллиардов рублей и 26254 с погашением в октябре 2040 года на 1 триллион рублей. Также Минфин зарегистрировал ОФЗ с переменным купонным доходом серий 29028 с погашением в октябре 2039 года и 29029 с погашением в октябре 2041 года объемом 1 триллион рублей по номинальной стоимости каждый. Ставки купонного дохода по ОФЗ-ПК будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.
18:05 17.10.2025
 
Минфин зарегистрировал пять новых выпусков облигаций федерального займа

Минфин России зарегистрировал 5 новых выпусков ОФЗ с постоянным и переменным купоном

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал пять новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), в том числе три с постоянным купонным доходом и два - с переменным, говорится в сообщении министерства.
С 22 октября на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ с постоянным купонным доходом серий 26252 с погашением в октябре 2033 года на 500 миллиардов рублей по номинальной стоимости, 26253 с погашением в октябре 2038 года на 750 миллиардов рублей и 26254 с погашением в октябре 2040 года на 1 триллион рублей.
Также Минфин зарегистрировал ОФЗ с переменным купонным доходом серий 29028 с погашением в октябре 2039 года и 29029 с погашением в октябре 2041 года объемом 1 триллион рублей по номинальной стоимости каждый.
Ставки купонного дохода по ОФЗ-ПК будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода.
"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.
