Миронов предложил создать сеть хостелов для помощи с арендой жилья

https://1prime.ru/20251017/mironov-863609489.html
2025-10-17T01:18+0300
2025-10-17T01:18+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в РФ сеть государственных хостелов для помощи с арендой жилья иногородним гражданам, прибывающим на лечение в федеральные клиники. "Государство должно помочь с арендой жилья иногородним гражданам, прибывающим на лечение в федеральные клиники. При этом считаю, что аренда в таких специализированных хостелах должна быть бесплатной, а помещения приспособлены для проживания лиц с ограниченными возможностями: лифт и пандус в доме, широкие дверные проемы, низкие пороги, удобная планировка", - сказал Миронов РИА Новости. Лидер партии сообщил агентству, что готовится обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать в Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов, где находятся крупные медицинские центры, сети государственных специализированных хостелов для граждан, прибывающих на лечение или реабилитацию в клиники федерального значения. "Ко мне нередко обращаются люди с тяжелыми заболеваниями, которые приезжают из регионов на лечение в Москву, другие крупные города, и для которых снять квартиру - порой непосильная задача", - добавил он. Миронов отметил, что, с одной стороны, владельцы жилья неохотно сдают его таким клиентам, а с другой стороны, стоимость аренды для некоторых оказывается неподъемной. "Между тем больным, которые, например, ожидают трансплантации органов, приходится ждать своей очереди много месяцев, иногда - несколько лет", - подытожил парламентарий.
Заголовок открываемого материала