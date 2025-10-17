Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин распорядился выделить четыре миллиарда рублей на взнос в ОИЯИ - 17.10.2025
Мишустин распорядился выделить четыре миллиарда рублей на взнос в ОИЯИ
2025-10-17T23:25+0300
2025-10-17T23:25+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
объединенный институт ядерных исследований
минобрнауки
минфин
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить четыре миллиарда рублей на уплату взноса РФ в Объединенный институт ядерных исследований, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2025 году Минобрнауки России бюджетные ассигнования федерального бюджета на осуществление уплаты взноса Российской Федерации в международную межправительственную научно-исследовательскую организацию Объединенный институт ядерных исследований в полном объеме за 2025 год, а также частичного погашения образовавшейся задолженности по уплате указанного взноса за предыдущий период в размере до четырех миллиардов рублей", - говорится в документе. Отмечается, что Минобрнауки России должно осуществить расходы, указанные в первом пункте распоряжения, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете на 2025 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.
рф
россия, финансы, рф, михаил мишустин, объединенный институт ядерных исследований, минобрнауки, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, Объединенный институт ядерных исследований, Минобрнауки, Минфин
23:25 17.10.2025
 
Мишустин распорядился выделить четыре миллиарда рублей на взнос в ОИЯИ

Мишустин распорядился выделить 4 млрд руб на уплату взноса в ОИЯИ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить четыре миллиарда рублей на уплату взноса РФ в Объединенный институт ядерных исследований, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2025 году Минобрнауки России бюджетные ассигнования федерального бюджета на осуществление уплаты взноса Российской Федерации в международную межправительственную научно-исследовательскую организацию Объединенный институт ядерных исследований в полном объеме за 2025 год, а также частичного погашения образовавшейся задолженности по уплате указанного взноса за предыдущий период в размере до четырех миллиардов рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что Минобрнауки России должно осуществить расходы, указанные в первом пункте распоряжения, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете на 2025 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.
Вчера, 23:20
 
РОССИЯ Финансы РФ Михаил Мишустин Объединенный институт ядерных исследований Минобрнауки Минфин
 
 
Заголовок открываемого материала