Мишустин распорядился выделить четыре миллиарда рублей на взнос в ОИЯИ

2025-10-17

2025-10-17T23:25+0300

2025-10-17T23:25+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить четыре миллиарда рублей на уплату взноса РФ в Объединенный институт ядерных исследований, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2025 году Минобрнауки России бюджетные ассигнования федерального бюджета на осуществление уплаты взноса Российской Федерации в международную межправительственную научно-исследовательскую организацию Объединенный институт ядерных исследований в полном объеме за 2025 год, а также частичного погашения образовавшейся задолженности по уплате указанного взноса за предыдущий период в размере до четырех миллиардов рублей", - говорится в документе. Отмечается, что Минобрнауки России должно осуществить расходы, указанные в первом пункте распоряжения, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете на 2025 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

