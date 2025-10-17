https://1prime.ru/20251017/mongoliya-863616986.html
Премьер Монголии ушел в отставку
Премьер Монголии ушел в отставку - 17.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Монголии ушел в отставку
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку, передает в пятницу Центральное телевидение Китая. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T08:32+0300
2025-10-17T08:32+0300
2025-10-17T08:32+0300
мировая экономика
общество
монголия
китай
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861799805_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_f3fc895cbd5954d5d233702c60a5391f.jpg
ПЕКИН, 17 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку, передает в пятницу Центральное телевидение Китая. "Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку", - говорится в сообщении телеканала. Занданшатар занимал должность премьер-министра Монголии с июня 2025 года.
монголия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861799805_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e95c98b6fde97d48adcb4aec100cba1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , монголия, китай, всу, в мире
Мировая экономика, Общество , МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, ВСУ, В мире
Премьер Монголии ушел в отставку
Премьер-министр Монголии Занданшатар ушел в отставку