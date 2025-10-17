https://1prime.ru/20251017/moshennichestvo-863625653.html

Бизнесмены в Иваново похитили 24 миллиона рублей, завышая платежки ЖКХ

Бизнесмены в Иваново похитили 24 миллиона рублей, завышая платежки ЖКХ - 17.10.2025, ПРАЙМ

Бизнесмены в Иваново похитили 24 миллиона рублей, завышая платежки ЖКХ

Директор и учредитель теплоэнергетической компании в Иваново искусственно завышали цены в платежках и похитили 24 миллиона рублей, их арестовали по обвинению в... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T11:12+0300

2025-10-17T11:12+0300

2025-10-17T11:12+0300

мошенничество

россия

иваново

рф

мвд

мошенники

жкх

платежки за жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_377ffc307d8b1003326548b97b5b3859.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Директор и учредитель теплоэнергетической компании в Иваново искусственно завышали цены в платежках и похитили 24 миллиона рублей, их арестовали по обвинению в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. В ведомстве рассказали, что директор и учредитель теплоэнергетической компании вместе с сообщником разработали схему мошенничества в сфере ЖКХ, заключая фиктивные договоры с подконтрольными организациями на поставку мазута. "В результате искусственного завышения производственных затрат компания незаконно получала бюджетные субсидии, а население получало платежки с завышенными ценами за отопление и горячее водоснабжение", - говорится в сообщении. Отмечается, что для легализации похищенных средств мошенники использовали счета подконтрольной фирмы. Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей. По ходатайству следствия на имущество и счета фигурантов наложен арест на 38 млн рублей. "Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество - ред.) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денег - ред.)", - заключили в министерстве, добавив, что всем троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

иваново

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иваново, рф, мвд, мошенники, жкх, платежки за жкх