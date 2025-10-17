Бизнесмены в Иваново похитили 24 миллиона рублей, завышая платежки ЖКХ

https://1prime.ru/20251017/moshennichestvo-863625653.html
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Директор и учредитель теплоэнергетической компании в Иваново искусственно завышали цены в платежках и похитили 24 миллиона рублей, их арестовали по обвинению в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. В ведомстве рассказали, что директор и учредитель теплоэнергетической компании вместе с сообщником разработали схему мошенничества в сфере ЖКХ, заключая фиктивные договоры с подконтрольными организациями на поставку мазута. "В результате искусственного завышения производственных затрат компания незаконно получала бюджетные субсидии, а население получало платежки с завышенными ценами за отопление и горячее водоснабжение", - говорится в сообщении. Отмечается, что для легализации похищенных средств мошенники использовали счета подконтрольной фирмы. Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей. По ходатайству следствия на имущество и счета фигурантов наложен арест на 38 млн рублей. "Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество - ред.) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денег - ред.)", - заключили в министерстве, добавив, что всем троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
