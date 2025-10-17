https://1prime.ru/20251017/moshenniki-863634548.html

В ЦБ рассказали, как мошенники зарабатывают на чужих онлайн-заказах

В ЦБ рассказали, как мошенники зарабатывают на чужих онлайн-заказах - 17.10.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, как мошенники зарабатывают на чужих онлайн-заказах

Банк России перечислил мошеннические операции, связанные с онлайн-заказами, и объяснил, как отличить мошенников от реальной техподдержки онлайн-магазинов. | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T14:41+0300

2025-10-17T14:41+0300

2025-10-17T14:41+0300

мошенничество

финансы

банки

технологии

мошеннические схемы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России перечислил мошеннические операции, связанные с онлайн-заказами, и объяснил, как отличить мошенников от реальной техподдержки онлайн-магазинов. Мошенники могут просить скинуть код для подтверждения доставки, прикинувшись курьером из доставки букетов, сообщает ЦБ в своем Telegram-канале. "Прежде чем сообщить цифры из смс или пуш-уведомления, внимательно прочитайте, от кого они пришли и для чего. Нельзя называть никому коды, особенно которые приходят от банка или Госуслуг, эту информацию просят только мошенники", - напоминает регулятор. Мошенники присылают ссылки на фейковые сайты. Если ввести там данные своей карты, все деньги переместятся в чужой карман, отмечает ЦБ. "Ваш заказ сильно задерживается. Но можно оформить возврат по этой ссылке...", - еще одна распространенная мошенническая фраза. Также мошенники в своих рассылках убеждают скачать приложение для удаленного доступа - оно дает злоумышленникам онлайн-доступ к вашему телефону. Все коды, смс и пароли будут у мошенника как на ладони. Также злоумышленники создают онлайн-магазины и привлекают покупателей большими скидками. После оформления заказа появляется заботливая скам-поддержка с предложением скачать приложение для отслеживания доставки. Но следить будут за всеми вашими смс, предупреждает регулятор. Мошенники или реальная поддержка? Согласно материалам ЦБ в Telegram-канале, мошенники пишут в мессенджерах или звонят по аудио или видеосвязи, предлагают скачать сторонние приложения, просят назвать код из смс и "спешат и давят". Сотрудники техподдержки, наоборот, общаются только в официальном приложении или на сайте, не присылают ссылки на сторонние приложения, не спрашивают никакие коды и личные данные и "просто лапочки". Банк России советует использовать разные пароли для разных сервисов, магазинов и банков, завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять ее счет перед оплатой заказа. Также регулятор советует не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров и скачивать приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов маркетплейсов.

https://1prime.ru/20251015/fishing-863549020.html

https://1prime.ru/20251016/moshennichestvo-863592779.html

https://1prime.ru/20251014/avto-863483315.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, технологии, мошеннические схемы, россия