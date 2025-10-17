Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/mvf-863642171.html
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы - 17.10.2025, ПРАЙМ
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы
Растущие военные расходы Европы в ближайшее время слабо скажутся на внутреннем росте экономики, в том числе из-за закупок импортных вооружений, заявили в... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T17:09+0300
2025-10-17T17:09+0300
мировая экономика
европа
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Растущие военные расходы Европы в ближайшее время слабо скажутся на внутреннем росте экономики, в том числе из-за закупок импортных вооружений, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Если расходы на оборону приведут к фискальному стимулированию, это может способствовать экономическому росту, однако эффекты в краткосрочной перспективе будут скромными, поскольку расходы будут растянуты на длительный период времени, перейдут в импорт, а в странах с ограниченными фискальными возможностями потенциально задержат инвестиции, стимулирующие рост", - говорится в опубликованном докладе организации. В фонде подчеркнули, что дальнейший "дрейф" европейской политики ослабит шансы региона на ускорение роста и значительно усугубит бюджетные проблемы. Там также отметили, что рост расходов, вызванный оборонными расходами, затратами на энергетическую безопасность, а также пенсионным обеспечением и здравоохранением, удвоится в следующие 20 лет, создав значительную нагрузку на государственные финансы Европы.
https://1prime.ru/20251015/mvf--863551615.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, мвф
Мировая экономика, ЕВРОПА, МВФ
17:09 17.10.2025
 
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы

МВФ: рост военных расходов Европы слабо скажется на внутреннем росте экономики

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Здание МВФ. Архивное фото
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Растущие военные расходы Европы в ближайшее время слабо скажутся на внутреннем росте экономики, в том числе из-за закупок импортных вооружений, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Если расходы на оборону приведут к фискальному стимулированию, это может способствовать экономическому росту, однако эффекты в краткосрочной перспективе будут скромными, поскольку расходы будут растянуты на длительный период времени, перейдут в импорт, а в странах с ограниченными фискальными возможностями потенциально задержат инвестиции, стимулирующие рост", - говорится в опубликованном докладе организации.
В фонде подчеркнули, что дальнейший "дрейф" европейской политики ослабит шансы региона на ускорение роста и значительно усугубит бюджетные проблемы. Там также отметили, что рост расходов, вызванный оборонными расходами, затратами на энергетическую безопасность, а также пенсионным обеспечением и здравоохранением, удвоится в следующие 20 лет, создав значительную нагрузку на государственные финансы Европы.
Международный валютный фонд
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
15 октября, 15:48
 
Мировая экономикаЕВРОПАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала