МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики

МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики

2025-10-17T17:16+0300

финансы

мировая экономика

мвф

европа

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Европу ждет "посредственный" рост экономики в среднесрочной перспективе из-за снижения экспорта, роста затрат на обслуживание долга и слабого внутреннего спроса, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Затяжной ущерб начинает сказываться. Импульс роста замедляется, среднесрочные перспективы выглядят посредственными", - говорится в опубликованном докладе организации. МВФ подчеркивает, что экономический рост за счет увеличения экспорта в начале текущего года "сходит на нет" из-за пошлин, а стоимость обслуживания бумаг на долговом рынке растет, учитывая повышенные риски и сохраняющуюся неопределенность. "Снижение процентных ставок и увеличение бюджетных расходов, в том числе на оборону, пока не смогли стимулировать частный спрос. Разрыв в производительности труда с Соединенными Штатами остается значительным. Хорошо известные потребности во внутренних структурных реформах остаются нерешенными", - добавили в фонде.

европа

