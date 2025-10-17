Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики - 17.10.2025, ПРАЙМ
МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики
2025-10-17T17:16+0300
2025-10-17T17:16+0300
финансы
мировая экономика
мвф
европа
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Европу ждет "посредственный" рост экономики в среднесрочной перспективе из-за снижения экспорта, роста затрат на обслуживание долга и слабого внутреннего спроса, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Затяжной ущерб начинает сказываться. Импульс роста замедляется, среднесрочные перспективы выглядят посредственными", - говорится в опубликованном докладе организации. МВФ подчеркивает, что экономический рост за счет увеличения экспорта в начале текущего года "сходит на нет" из-за пошлин, а стоимость обслуживания бумаг на долговом рынке растет, учитывая повышенные риски и сохраняющуюся неопределенность. "Снижение процентных ставок и увеличение бюджетных расходов, в том числе на оборону, пока не смогли стимулировать частный спрос. Разрыв в производительности труда с Соединенными Штатами остается значительным. Хорошо известные потребности во внутренних структурных реформах остаются нерешенными", - добавили в фонде.
европа
финансы, мировая экономика, мвф, европа
Финансы, Мировая экономика, МВФ, ЕВРОПА
17:16 17.10.2025
 
МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики

МВФ: Европу ждет посредственный рост экономики из-за снижения экспорта

© novosti.err.eeМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд. Архивное фото
© novosti.err.ee
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Европу ждет "посредственный" рост экономики в среднесрочной перспективе из-за снижения экспорта, роста затрат на обслуживание долга и слабого внутреннего спроса, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Затяжной ущерб начинает сказываться. Импульс роста замедляется, среднесрочные перспективы выглядят посредственными", - говорится в опубликованном докладе организации.
МВФ подчеркивает, что экономический рост за счет увеличения экспорта в начале текущего года "сходит на нет" из-за пошлин, а стоимость обслуживания бумаг на долговом рынке растет, учитывая повышенные риски и сохраняющуюся неопределенность.
"Снижение процентных ставок и увеличение бюджетных расходов, в том числе на оборону, пока не смогли стимулировать частный спрос. Разрыв в производительности труда с Соединенными Штатами остается значительным. Хорошо известные потребности во внутренних структурных реформах остаются нерешенными", - добавили в фонде.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы
17:09
 
ФинансыМировая экономикаМВФЕВРОПА
 
 
