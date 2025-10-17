https://1prime.ru/20251017/mvf-863642330.html
МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики
МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики - 17.10.2025, ПРАЙМ
МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики
Европу ждет "посредственный" рост экономики в среднесрочной перспективе из-за снижения экспорта, роста затрат на обслуживание долга и слабого внутреннего... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T17:16+0300
2025-10-17T17:16+0300
2025-10-17T17:16+0300
финансы
мировая экономика
мвф
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Европу ждет "посредственный" рост экономики в среднесрочной перспективе из-за снижения экспорта, роста затрат на обслуживание долга и слабого внутреннего спроса, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Затяжной ущерб начинает сказываться. Импульс роста замедляется, среднесрочные перспективы выглядят посредственными", - говорится в опубликованном докладе организации. МВФ подчеркивает, что экономический рост за счет увеличения экспорта в начале текущего года "сходит на нет" из-за пошлин, а стоимость обслуживания бумаг на долговом рынке растет, учитывая повышенные риски и сохраняющуюся неопределенность. "Снижение процентных ставок и увеличение бюджетных расходов, в том числе на оборону, пока не смогли стимулировать частный спрос. Разрыв в производительности труда с Соединенными Штатами остается значительным. Хорошо известные потребности во внутренних структурных реформах остаются нерешенными", - добавили в фонде.
https://1prime.ru/20251017/mvf-863642171.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, мвф, европа
Финансы, Мировая экономика, МВФ, ЕВРОПА
МВФ предупредил Европу о "посредственном" росте экономики
МВФ: Европу ждет посредственный рост экономики из-за снижения экспорта