В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением
В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением
2025-10-17T17:22+0300
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Нынешние темпы экономического роста Европы не позволяют справиться с огромным фискальным давлением, вызванным в том числе растущими затратами на оборону, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "При текущих темпах роста существующие бюджетно-налоговые планы являются недостаточными, чтобы справиться с огромным фискальным давлением Европы", - говорится в опубликованном докладе организации. Как отметили в МВФ, темпы бюджетной консолидации в регионе замедлились, в том числе на фоне роста военных расходов среди европейских членов НАТО.
