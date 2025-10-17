Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением - 17.10.2025
В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением
В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением - 17.10.2025, ПРАЙМ
В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением
Нынешние темпы экономического роста Европы не позволяют справиться с огромным фискальным давлением, вызванным в том числе растущими затратами на оборону,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T17:22+0300
2025-10-17T17:22+0300
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Нынешние темпы экономического роста Европы не позволяют справиться с огромным фискальным давлением, вызванным в том числе растущими затратами на оборону, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "При текущих темпах роста существующие бюджетно-налоговые планы являются недостаточными, чтобы справиться с огромным фискальным давлением Европы", - говорится в опубликованном докладе организации. Как отметили в МВФ, темпы бюджетной консолидации в регионе замедлились, в том числе на фоне роста военных расходов среди европейских членов НАТО.
17:22 17.10.2025
 
В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением

МВФ: Европы не справляется с огромным фискальным давлением

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Нынешние темпы экономического роста Европы не позволяют справиться с огромным фискальным давлением, вызванным в том числе растущими затратами на оборону, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"При текущих темпах роста существующие бюджетно-налоговые планы являются недостаточными, чтобы справиться с огромным фискальным давлением Европы", - говорится в опубликованном докладе организации.
Как отметили в МВФ, темпы бюджетной консолидации в регионе замедлились, в том числе на фоне роста военных расходов среди европейских членов НАТО.
