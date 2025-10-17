https://1prime.ru/20251017/mvf-863642486.html

В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением

В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением - 17.10.2025, ПРАЙМ

В МВФ рассказали, почему Европа не может справиться с фискальным давлением

Нынешние темпы экономического роста Европы не позволяют справиться с огромным фискальным давлением, вызванным в том числе растущими затратами на оборону,... | 17.10.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Нынешние темпы экономического роста Европы не позволяют справиться с огромным фискальным давлением, вызванным в том числе растущими затратами на оборону, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "При текущих темпах роста существующие бюджетно-налоговые планы являются недостаточными, чтобы справиться с огромным фискальным давлением Европы", - говорится в опубликованном докладе организации. Как отметили в МВФ, темпы бюджетной консолидации в регионе замедлились, в том числе на фоне роста военных расходов среди европейских членов НАТО.

европа

