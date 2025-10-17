https://1prime.ru/20251017/mvf-863645417.html

Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ

Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ - 17.10.2025, ПРАЙМ

Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ

Расходы Европы на энергетику в настоящее время слишком велики и требует от властей Евросоюза обеспечить снижение издержек и волатильности на энергетическом... | 17.10.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Расходы Европы на энергетику в настоящее время слишком велики и требует от властей Евросоюза обеспечить снижение издержек и волатильности на энергетическом рынке, заявил в пятницу директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. "Расходы на энергетику являются слишком высокими. Энергетика слишком волатильная", - сообщил он журналистам на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Каммер подчеркнул, что МВФ призывает власти ЕС обеспечить рынок более дешевыми энергоносителями и добиться снижения волатильности.

