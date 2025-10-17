https://1prime.ru/20251017/mvf-863648678.html

В МВФ сообщили об обсуждении с Украиной новой программы финансирования

В МВФ сообщили об обсуждении с Украиной новой программы финансирования - 17.10.2025, ПРАЙМ

В МВФ сообщили об обсуждении с Украиной новой программы финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) находится еще только в начале обсуждений с Украиной вопроса предоставления новой программы финансирования, заявил в пятницу... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T20:07+0300

2025-10-17T20:07+0300

2025-10-17T20:07+0300

финансы

мировая экономика

украина

вашингтон

запад

сергей марченко

мвф

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) находится еще только в начале обсуждений с Украиной вопроса предоставления новой программы финансирования, заявил в пятницу директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер. "Эти обсуждения продолжаются, они продвинулись в течение этой недели, но данный процесс, который займет определенное время, и это только начало", - сообщил он журналистам на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. По словам Каммера, фонд уже начал обсуждать с украинскими властями параметры возможной программы, а также меры структурной трансформации. "Финансирование зависит от доноров, а потребности в финансировании высоки, поэтому Украина начала переговоры с донорами о покрытии дефицита финансирования, и мы также участвуем в этих обсуждениях", - добавил представитель МВФ. Как сообщила 2 октября директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд ждет гарантии от партнеров и доноров Украины для решения о предоставлении новой программы финансирования, параметры которой до сих не были определены. На вопрос РИА Новости Козак ответила, что МВФ обсуждает с украинскими властями возможность покрытия нынешнего долга киевского режима перед организацией в рамках новой кредитной программы. Согласно данным МВФ о задолженности различных заемщиков, с которыми ознакомилось РИА Новости, общий долг Украины перед фондом по состоянию на 1 октября составил 10,64 миллиарда долларов. Из этой суммы киевский режим смог погасить только 185 миллионов долларов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

https://1prime.ru/20251002/miroshnik-863080083.html

https://1prime.ru/20251017/mvf-863645205.html

https://1prime.ru/20251017/mvf-863642486.html

украина

вашингтон

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, вашингтон, запад, сергей марченко, мвф, всемирный банк