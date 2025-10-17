https://1prime.ru/20251017/mvf-863651839.html
МВФ прокомментировал возможное эмбарго на экспорт редкоземельных металлов
2025-10-17T21:58+0300
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Возможное эмбарго на экспорт редкоземельных металлов существенно повлияет на рост мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Такого рода ухудшение будет иметь существенное влияние на мировой рост", - сообщила она журналистам, комментируя последствия возможного эмбарго на экспорт редкоземельных металлов. Георгиева добавила, что МВФ еще не проводил точный расчет того, как данный конкретный риск может повлиять на глобальную экономику. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
