МВФ прокомментировал возможное эмбарго на экспорт редкоземельных металлов
МВФ прокомментировал возможное эмбарго на экспорт редкоземельных металлов
2025-10-17T21:58+0300
2025-10-17T21:58+0300
мировая экономика
китай
сша
пекин
кристалина георгиева
дональд трамп
скотт бессент
мвф
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Возможное эмбарго на экспорт редкоземельных металлов существенно повлияет на рост мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Такого рода ухудшение будет иметь существенное влияние на мировой рост", - сообщила она журналистам, комментируя последствия возможного эмбарго на экспорт редкоземельных металлов. Георгиева добавила, что МВФ еще не проводил точный расчет того, как данный конкретный риск может повлиять на глобальную экономику. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
мировая экономика, китай, сша, пекин, кристалина георгиева, дональд трамп, скотт бессент, мвф
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Кристалина Георгиева, Дональд Трамп, Скотт Бессент, МВФ
21:58 17.10.2025
 
МВФ прокомментировал возможное эмбарго на экспорт редкоземельных металлов

© novosti.err.eeМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд. Архивное фото
© novosti.err.ee
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Возможное эмбарго на экспорт редкоземельных металлов существенно повлияет на рост мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Такого рода ухудшение будет иметь существенное влияние на мировой рост", - сообщила она журналистам, комментируя последствия возможного эмбарго на экспорт редкоземельных металлов.
Георгиева добавила, что МВФ еще не проводил точный расчет того, как данный конкретный риск может повлиять на глобальную экономику.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
