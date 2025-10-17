https://1prime.ru/20251017/narusheniya-863636948.html

Росстандарт согласовал устранение нарушений у грузовиков Sitrak и Howo

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало очередную программу мероприятий по устранению документарных нарушений в отношении грузовиков Sitrak и Howo, сообщило ведомство. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов, в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее в сентябре ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании очередной программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с раннее выданным предписанием и представленной ООО "Синотрак Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Sitrak, Howo на российском рынке. Как пояснили в Росстандарте, речь идет об устранении документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей Howo и Sitrak типа ZZHS 8х4. "В связи с этим представление транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в официальные дилерские центры не требуется", - уточнили там. В сообщении отмечается, что в настоящее время также идет процесс согласования проектов программ мероприятий, разработанных в соответствии с ранее выданными предписаниями по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств.

