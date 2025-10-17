Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия полностью обеспечена нефтепродуктами, заявил Новак - 17.10.2025
Россия полностью обеспечена нефтепродуктами, заявил Новак
россия
рф
дальний восток
александр новак
сергей цивилев
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/82809/39/828093964_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_0de87c867c13c71965dbc53b231da626.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, пошлина на его ввоз была обнулена превентивно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее в октябре Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, была только принята. Она будет действовать до середины следующего года. Она такая же превентивная, в случае необходимости будут реализовываться соответствующие дополнительные меры. Пока в этом необходимости нет", - ответил Новак в интервью "России 1" на вопрос, идет ли уже импорт бензина из других стран после обнуления импортной пошлины. "Обстановка стабильная, внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов, правительство за этим внимательно следит", - добавил Новак, отметив, что спрос на топливо в данный момент снижается. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме.
рф
дальний восток
россия, рф, дальний восток, александр новак, сергей цивилев, энергетика
РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Александр Новак, Сергей Цивилев, энергетика
Россия полностью обеспечена нефтепродуктами, заявил Новак

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена нефтепродуктами и пока не нуждается в импорте бензина, пошлина на его ввоз была обнулена превентивно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в октябре Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, была только принята. Она будет действовать до середины следующего года. Она такая же превентивная, в случае необходимости будут реализовываться соответствующие дополнительные меры. Пока в этом необходимости нет", - ответил Новак в интервью "России 1" на вопрос, идет ли уже импорт бензина из других стран после обнуления импортной пошлины.
"Обстановка стабильная, внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов, правительство за этим внимательно следит", - добавил Новак, отметив, что спрос на топливо в данный момент снижается.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме.
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года
15 октября, 21:43
 
РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Александр Новак, Сергей Цивилев, энергетика
 
 
