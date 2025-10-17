ООН заявила о поддержке урегулирования конфликта на Украине

https://1prime.ru/20251017/oon-863608853.html

ООН, 17 окт – ПРАЙМ. ООН накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой, как ожидается, будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk ВСУ, заявляет о поддержке урегулирования конфликта в соответствии с уставом и нормами международного права. Соответствующая встреча состоится в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. "Не могу предсказать, что будет сказано или сделано после встречи. Мы будем придерживаться нашей позиции, которая заключается в стремлении к прекращению конфликта и достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, соответствующими нормами международного права, соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга. Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

