Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ООН заявила о поддержке урегулирования конфликта на Украине - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/oon-863608853.html
ООН заявила о поддержке урегулирования конфликта на Украине
ООН заявила о поддержке урегулирования конфликта на Украине - 17.10.2025, ПРАЙМ
ООН заявила о поддержке урегулирования конфликта на Украине
ООН накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой, как ожидается, будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk ВСУ, заявляет о | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T00:27+0300
2025-10-17T00:27+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
рф
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
оон
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863608853.jpg?1760650060
ООН, 17 окт – ПРАЙМ. ООН накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой, как ожидается, будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk ВСУ, заявляет о поддержке урегулирования конфликта в соответствии с уставом и нормами международного права. Соответствующая встреча состоится в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. "Не могу предсказать, что будет сказано или сделано после встречи. Мы будем придерживаться нашей позиции, которая заключается в стремлении к прекращению конфликта и достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, соответствующими нормами международного права, соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга. Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, рф, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон, нато, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, НАТО, МИД РФ
00:27 17.10.2025
 
ООН заявила о поддержке урегулирования конфликта на Украине

ООН заявила о поддержке урегулирования конфликта на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 17 окт – ПРАЙМ. ООН накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой, как ожидается, будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk ВСУ, заявляет о поддержке урегулирования конфликта в соответствии с уставом и нормами международного права.
Соответствующая встреча состоится в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.
"Не могу предсказать, что будет сказано или сделано после встречи. Мы будем придерживаться нашей позиции, которая заключается в стремлении к прекращению конфликта и достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, соответствующими нормами международного права, соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАРФДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООННАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала