Почти половина американцев не видит влияния шатдауна, показал опрос - 17.10.2025
Почти половина американцев не видит влияния шатдауна, показал опрос
Почти половина американцев не видит влияния шатдауна, показал опрос - 17.10.2025, ПРАЙМ
Почти половина американцев не видит влияния шатдауна, показал опрос
Почти половина американцев не видит влияния прекращения работы правительства США на свои расходы на хозяйство, следует из опроса Emerson College Polling. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T22:59+0300
2025-10-17T22:59+0300
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/10/830861069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2b5286723089ab7629e02ccb53e09de.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Почти половина американцев не видит влияния прекращения работы правительства США на свои расходы на хозяйство, следует из опроса Emerson College Polling. Согласно результатам опроса, правительственный шатдаун не оказал "реального воздействия" на хозяйственные расходы 49% американцев. Еще 30% назвали эффект шатдауна "незначительным", в то время как 14% - "значительным". Еще 7% респондентов не смогли дать однозначную оценку. Четверо из десяти опрошенных отметили, что их траты на хозяйство по сравнению с предыдущим годом возросли. Из опроса также следует, что 31% американцев считает экономические проблемы самыми насущными в США, и 52% респондентов не одобряют то, какие шаги в этой сфере предпринимает американский лидер Дональд Трамп. Опрос проводился 13-14 октября среди 1 тысячи зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет три процентных пункта. Согласно опросу исследовательской компании Harris Poll для газеты Guardian, результаты которого были опубликованы в четверг, более 70% американцев заявили, что их расходы на хозяйство выросли минимум на 100 долларов по сравнению с предыдущим годом. В четверг сенат США в 10-й раз не смог поддержать предложенный республиканцами законопроект о продолжении финансирования правительства США, тем самым продлив шатдаун как минимум до понедельника. В среду глава минфина США Скотт Бессент заявил, что текущая приостановка работы федеральных учреждений уже негативно сказывается на экономике страны, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день". В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, скотт бессент
Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
22:59 17.10.2025
 
Почти половина американцев не видит влияния шатдауна, показал опрос

Emerson College Polling: 49% американцев не видит влияния шатдауна на свои хозрасходы

© РИА Новости . Вера Голосова
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Почти половина американцев не видит влияния прекращения работы правительства США на свои расходы на хозяйство, следует из опроса Emerson College Polling.
Согласно результатам опроса, правительственный шатдаун не оказал "реального воздействия" на хозяйственные расходы 49% американцев. Еще 30% назвали эффект шатдауна "незначительным", в то время как 14% - "значительным". Еще 7% респондентов не смогли дать однозначную оценку. Четверо из десяти опрошенных отметили, что их траты на хозяйство по сравнению с предыдущим годом возросли.
Из опроса также следует, что 31% американцев считает экономические проблемы самыми насущными в США, и 52% респондентов не одобряют то, какие шаги в этой сфере предпринимает американский лидер Дональд Трамп.
Опрос проводился 13-14 октября среди 1 тысячи зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет три процентных пункта.
Согласно опросу исследовательской компании Harris Poll для газеты Guardian, результаты которого были опубликованы в четверг, более 70% американцев заявили, что их расходы на хозяйство выросли минимум на 100 долларов по сравнению с предыдущим годом.
В четверг сенат США в 10-й раз не смог поддержать предложенный республиканцами законопроект о продолжении финансирования правительства США, тем самым продлив шатдаун как минимум до понедельника.
В среду глава минфина США Скотт Бессент заявил, что текущая приостановка работы федеральных учреждений уже негативно сказывается на экономике страны, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Мировая экономика, Общество, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
 
 
