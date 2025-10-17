https://1prime.ru/20251017/orban-863618634.html

Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T08:57+0300

БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.

2025

россия, венгрия, рф, сша, владимир путин, виктор орбан, дональд трамп