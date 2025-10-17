Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным - 17.10.2025, ПРАЙМ
Политика
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным - 17.10.2025, ПРАЙМ
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. | 17.10.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
россия, венгрия, рф, сша, владимир путин, виктор орбан, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, США, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дональд Трамп
08:57 17.10.2025
 
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным

Орбан намерен провести телефонный разговор с Путиным в первой половине дня

© РИА Новости . Алексей Никольский | Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
"С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
 
Политика РОССИЯ ВЕНГРИЯ РФ США Владимир Путин Виктор Орбан Дональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала