Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным - 17.10.2025, ПРАЙМ
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. | 17.10.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
