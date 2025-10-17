https://1prime.ru/20251017/orban-863654015.html
Орбан раскритиковал антироссийский курс ЕС
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко выступил против политики Евросоюза в отношении России во время пленарного заседания Постоянной конференции Венгрии (Máért), сообщает About Hungary."Граждане ЕС физически не участвуют в сражениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны", — заявил Орбан.Он отметил, что руководители европейских стран обсуждают российско-украинский конфликт так, будто он касается непосредственно их самих, хотя Евросоюзу ничто не угрожает напрямую."Опасность того, что Европа будет втянута в войну — сознательно или по ошибке — сейчас максимальна с начала конфликта", — добавил венгерский премьер, оценивая риск эскалации.Орбан обвинил лидеров ЕС в том, что они мешают дипломатическим усилиям по прекращению конфликта, подчеркнув, что при отсутствии давления со стороны Брюсселя переговоры США и России уже могли бы привести к прекращению огня.Москва неоднократно подчеркивала, что НАТО придерживается линии конфронтации, и что расширение альянса не повышает безопасность Европы. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни одной из стран блока, но оставляет за собой право реагировать на действия, опасные для ее интересов. При этом Москва по-прежнему готова к диалогу — но исключительно на равноправной основе.
