Орбан раскритиковал антироссийский курс ЕС - 17.10.2025, ПРАЙМ
Орбан раскритиковал антироссийский курс ЕС
2025-10-17T23:27+0300
2025-10-17T23:27+0300
европа
москва
венгрия
россия
виктор орбан
нато
ес
в мире
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко выступил против политики Евросоюза в отношении России во время пленарного заседания Постоянной конференции Венгрии (Máért), сообщает About Hungary."Граждане ЕС физически не участвуют в сражениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны", — заявил Орбан.Он отметил, что руководители европейских стран обсуждают российско-украинский конфликт так, будто он касается непосредственно их самих, хотя Евросоюзу ничто не угрожает напрямую."Опасность того, что Европа будет втянута в войну — сознательно или по ошибке — сейчас максимальна с начала конфликта", — добавил венгерский премьер, оценивая риск эскалации.Орбан обвинил лидеров ЕС в том, что они мешают дипломатическим усилиям по прекращению конфликта, подчеркнув, что при отсутствии давления со стороны Брюсселя переговоры США и России уже могли бы привести к прекращению огня.Москва неоднократно подчеркивала, что НАТО придерживается линии конфронтации, и что расширение альянса не повышает безопасность Европы. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни одной из стран блока, но оставляет за собой право реагировать на действия, опасные для ее интересов. При этом Москва по-прежнему готова к диалогу — но исключительно на равноправной основе.
европа
москва
венгрия
европа, москва, венгрия, россия, виктор орбан, нато, ес, в мире
ЕВРОПА, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, В мире
Орбан раскритиковал антироссийский курс ЕС

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко выступил против политики Евросоюза в отношении России во время пленарного заседания Постоянной конференции Венгрии (Máért), сообщает About Hungary.
"Граждане ЕС физически не участвуют в сражениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны", — заявил Орбан.
Он отметил, что руководители европейских стран обсуждают российско-украинский конфликт так, будто он касается непосредственно их самих, хотя Евросоюзу ничто не угрожает напрямую.
"Опасность того, что Европа будет втянута в войну — сознательно или по ошибке — сейчас максимальна с начала конфликта", — добавил венгерский премьер, оценивая риск эскалации.
Орбан обвинил лидеров ЕС в том, что они мешают дипломатическим усилиям по прекращению конфликта, подчеркнув, что при отсутствии давления со стороны Брюсселя переговоры США и России уже могли бы привести к прекращению огня.
Москва неоднократно подчеркивала, что НАТО придерживается линии конфронтации, и что расширение альянса не повышает безопасность Европы. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни одной из стран блока, но оставляет за собой право реагировать на действия, опасные для ее интересов. При этом Москва по-прежнему готова к диалогу — но исключительно на равноправной основе.
ЕВРОПА МОСКВА ВЕНГРИЯ РОССИЯ Виктор Орбан НАТО ЕС В мире
 
 
