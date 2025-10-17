https://1prime.ru/20251017/panika-863648035.html
"Похоронят надежды". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за России и США
Разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом поставил Украину и страны Европы в крайне сложное положение, сообщает Die Zeit. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом поставил Украину и страны Европы в крайне сложное положение, сообщает Die Zeit."Украинцы, по всей видимости, могут похоронить свои недавние надежды на то, что Трамп действительно теряет терпение по отношению к Путину", — отмечает издание.В материале также говорится, что беседа Путина и Трампа подорвала попытки Зеленского добиться поставок ракет Tomahawk.Объявление о проведении саммита в Будапеште стало неожиданностью для Киева и показало, что Вашингтон не рассматривает Украину как равноправного участника переговоров. Европейские страны также почувствовали себя оскорбленными, так как для встречи выбрали "непокорную" Венгрию, а мнение остальных государств ЕС было проигнорировано.Четвертый телефонный разговор Трампа и Путина стал самым продолжительным с начала второго срока американского президента — он длился два с половиной часа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Конкретные даты станут известны после согласования глав МИД России и США — Сергея Лаврова и Марко Рубио.Особое внимание собеседники уделили украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
