Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиры просят Минцифры расширить "белый список" сайтов - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/passazhiry-863613751.html
Пассажиры просят Минцифры расширить "белый список" сайтов
Пассажиры просят Минцифры расширить "белый список" сайтов - 17.10.2025, ПРАЙМ
Пассажиры просят Минцифры расширить "белый список" сайтов
Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит Минцифры расширить "белый список" ресурсов, функционирующих при ограничении мобильного интернета,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:32+0300
2025-10-17T06:32+0300
технологии
бизнес
россия
рф
вконтакте
яндекс
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613751.jpg?1760671960
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит Минцифры расширить "белый список" ресурсов, функционирующих при ограничении мобильного интернета, сайтами и мобильными приложениями российских авиа- и железнодорожных перевозчиков, а также ресурсами аренды транспортных средств и оплаты проезда, соответствующее обращение организации на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении РИА Новости. "В рамках реализации государственной политики по обеспечению непрерывного доступа граждан Российской Федерации к социально значимым интернет-ресурсам, включенным в "белый список", просим рассмотреть возможность дополнения этого списка сайтами и приложениями, функционирующими при ограничении мобильного интернета, ресурсами, обеспечивающими транспортную доступность и мобильность населения", - говорится в тексте документа. Объединение пассажиров просит включить в "белый список" сайты и мобильные приложения российских авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, а также ресурсы, предоставляющие в аренду средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, велосипеды и иные транспортные средства) и позволяющие оплачивать проезд в пассажирском транспорте (региональные транспортные приложения). Необходимость включения указанных ресурсов авторы инициативы объясняют их социальной значимостью и высокой востребованностью у граждан РФ. "В условиях возможных ограничений мобильного интернета доступ к данным сервисам имеет принципиальное значение для обеспечения транспортной доступности, выполнения трудовых и социальных обязательств", - уточняется в обращении. Также отмечается, что реализация данной меры позволит обеспечить устойчивую транспортную доступность и повысить уровень цифровой безопасности граждан при ограничениях сетевой инфраструктуры. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В него вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", национальный мессенджер Max, а также сервисы "Яндекса". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon и Wildberries, "Авито", "Дзен" и Rutube. Пользователи также могут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Доступны и сайты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, "Ростелеком" и T2. Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, вконтакте, яндекс, ozon
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ВКонтакте, Яндекс, Ozon
06:32 17.10.2025
 
Пассажиры просят Минцифры расширить "белый список" сайтов

Общероссийское объединение пассажиров просит расширить «белый список»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит Минцифры расширить "белый список" ресурсов, функционирующих при ограничении мобильного интернета, сайтами и мобильными приложениями российских авиа- и железнодорожных перевозчиков, а также ресурсами аренды транспортных средств и оплаты проезда, соответствующее обращение организации на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении РИА Новости.
"В рамках реализации государственной политики по обеспечению непрерывного доступа граждан Российской Федерации к социально значимым интернет-ресурсам, включенным в "белый список", просим рассмотреть возможность дополнения этого списка сайтами и приложениями, функционирующими при ограничении мобильного интернета, ресурсами, обеспечивающими транспортную доступность и мобильность населения", - говорится в тексте документа.
Объединение пассажиров просит включить в "белый список" сайты и мобильные приложения российских авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, а также ресурсы, предоставляющие в аренду средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, велосипеды и иные транспортные средства) и позволяющие оплачивать проезд в пассажирском транспорте (региональные транспортные приложения).
Необходимость включения указанных ресурсов авторы инициативы объясняют их социальной значимостью и высокой востребованностью у граждан РФ. "В условиях возможных ограничений мобильного интернета доступ к данным сервисам имеет принципиальное значение для обеспечения транспортной доступности, выполнения трудовых и социальных обязательств", - уточняется в обращении.
Также отмечается, что реализация данной меры позволит обеспечить устойчивую транспортную доступность и повысить уровень цифровой безопасности граждан при ограничениях сетевой инфраструктуры.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В него вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", национальный мессенджер Max, а также сервисы "Яндекса". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon и Wildberries, "Авито", "Дзен" и Rutube.
Пользователи также могут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Доступны и сайты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, "Ростелеком" и T2.
Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФВКонтактеЯндексOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала