Пассажиры просят Минцифры расширить "белый список" сайтов

2025-10-17T06:32+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Организация "Общероссийское объединение пассажиров" просит Минцифры расширить "белый список" ресурсов, функционирующих при ограничении мобильного интернета, сайтами и мобильными приложениями российских авиа- и железнодорожных перевозчиков, а также ресурсами аренды транспортных средств и оплаты проезда, соответствующее обращение организации на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении РИА Новости. "В рамках реализации государственной политики по обеспечению непрерывного доступа граждан Российской Федерации к социально значимым интернет-ресурсам, включенным в "белый список", просим рассмотреть возможность дополнения этого списка сайтами и приложениями, функционирующими при ограничении мобильного интернета, ресурсами, обеспечивающими транспортную доступность и мобильность населения", - говорится в тексте документа. Объединение пассажиров просит включить в "белый список" сайты и мобильные приложения российских авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, а также ресурсы, предоставляющие в аренду средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, велосипеды и иные транспортные средства) и позволяющие оплачивать проезд в пассажирском транспорте (региональные транспортные приложения). Необходимость включения указанных ресурсов авторы инициативы объясняют их социальной значимостью и высокой востребованностью у граждан РФ. "В условиях возможных ограничений мобильного интернета доступ к данным сервисам имеет принципиальное значение для обеспечения транспортной доступности, выполнения трудовых и социальных обязательств", - уточняется в обращении. Также отмечается, что реализация данной меры позволит обеспечить устойчивую транспортную доступность и повысить уровень цифровой безопасности граждан при ограничениях сетевой инфраструктуры. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В него вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", национальный мессенджер Max, а также сервисы "Яндекса". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon и Wildberries, "Авито", "Дзен" и Rutube. Пользователи также могут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Доступны и сайты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, "Ростелеком" и T2. Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.

