Товарооборот между Россией и Марокко в первом полугодии вырос почти на 30% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Марокко в первом полугодии вырос почти на 30%
Товарооборот между Россией и Марокко в первом полугодии вырос почти на 30%
2025-10-17T16:29+0300
2025-10-17T16:29+0300
россия
мировая экономика
марокко
рф
африка
дмитрий патрушев
марокко
рф
африка
россия, мировая экономика, марокко, рф, африка, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Мировая экономика, МАРОККО, РФ, АФРИКА, Дмитрий Патрушев
16:29 17.10.2025
 
Товарооборот между Россией и Марокко в первом полугодии вырос почти на 30%

Патрушев: товарооборот России и Марокко в I полугодии 2025 г вырос почти на 30%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Марокко за первую половину 2025 года увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Марокко традиционно является одним из важнейших партнеров России в Африке... За первую половину текущего года товарооборот между нашими странами увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у нас есть весомый потенциал для дальнейшего усиления экономического сотрудничества", - сказал Патрушев на межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что товарооборот между двумя странами растет и Россия заинтересована в наращивании поставок в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, недропользования.
Также вице-премьер добавил, что Россия готова расширять сотрудничество с Марокко в общем среднем профессиональном и дополнительном образовании.
По итогам мероприятия Патрушев и министр иностранных дел Королевства Марокко подписали итоговый протокол заседания по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Рассчитываем, что итоги сегодняшней встречи придадут дополнительный импульс реализации совместных проектов и дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества наших стран", - прокомментировал Патрушев.
РОССИЯМировая экономикаМАРОККОРФАФРИКАДмитрий Патрушев
 
 
