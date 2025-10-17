https://1prime.ru/20251017/patrushev-863640818.html
Товарооборот между Россией и Марокко в первом полугодии вырос почти на 30%
Товарооборот между Россией и Марокко в первом полугодии вырос почти на 30%
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Марокко за первую половину 2025 года увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Марокко традиционно является одним из важнейших партнеров России в Африке... За первую половину текущего года товарооборот между нашими странами увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у нас есть весомый потенциал для дальнейшего усиления экономического сотрудничества", - сказал Патрушев на межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что товарооборот между двумя странами растет и Россия заинтересована в наращивании поставок в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, недропользования. Также вице-премьер добавил, что Россия готова расширять сотрудничество с Марокко в общем среднем профессиональном и дополнительном образовании. По итогам мероприятия Патрушев и министр иностранных дел Королевства Марокко подписали итоговый протокол заседания по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Рассчитываем, что итоги сегодняшней встречи придадут дополнительный импульс реализации совместных проектов и дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества наших стран", - прокомментировал Патрушев.
Патрушев: товарооборот России и Марокко в I полугодии 2025 г вырос почти на 30%
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Марокко за первую половину 2025 года увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Марокко традиционно является одним из важнейших партнеров России в Африке
... За первую половину текущего года товарооборот между нашими странами увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у нас есть весомый потенциал для дальнейшего усиления экономического сотрудничества", - сказал Патрушев
на межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что товарооборот между двумя странами растет и Россия заинтересована в наращивании поставок в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, недропользования.
Также вице-премьер добавил, что Россия готова расширять сотрудничество с Марокко
в общем среднем профессиональном и дополнительном образовании.
По итогам мероприятия Патрушев и министр иностранных дел Королевства Марокко подписали итоговый протокол заседания по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Рассчитываем, что итоги сегодняшней встречи придадут дополнительный импульс реализации совместных проектов и дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества наших стран", - прокомментировал Патрушев.
