В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным - 17.10.2025
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным - 17.10.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным
Возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина обсуждается в рамках переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщает CBS | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T19:45+0300
2025-10-17T19:45+0300
в мире
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина обсуждается в рамках переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт."Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этом с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", — рассказала Левитт.По информации CBS News, существует вероятность включения Зеленского в переговоры в Будапеште, которые намечены через несколько недель.Четвертый телефонный разговор Трампа и Путина продлился два с половиной часа — это восьмой по счету контакт с начала второго срока американского президента.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждался новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки станут ясны после согласования глав МИД России и США — Сергея Лаврова и Марко Рубио.Особое внимание лидеры уделили украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку ситуации.
сша
будапешт
в мире, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид рф
В мире, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД РФ
19:45 17.10.2025
 
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным

CBS News: переговоры Трампа и Путина могут включить Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина обсуждается в рамках переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
"Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этом с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", — рассказала Левитт.
По информации CBS News, существует вероятность включения Зеленского в переговоры в Будапеште, которые намечены через несколько недель.
Четвертый телефонный разговор Трампа и Путина продлился два с половиной часа — это восьмой по счету контакт с начала второго срока американского президента.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждался новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки станут ясны после согласования глав МИД России и СШАСергея Лаврова и Марко Рубио.
Особое внимание лидеры уделили украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку ситуации.
