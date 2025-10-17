https://1prime.ru/20251017/peregovory-863647704.html
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным - 17.10.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным
Возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина обсуждается в рамках переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщает CBS | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T19:45+0300
2025-10-17T19:45+0300
2025-10-17T19:45+0300
в мире
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина обсуждается в рамках переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт."Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этом с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", — рассказала Левитт.По информации CBS News, существует вероятность включения Зеленского в переговоры в Будапеште, которые намечены через несколько недель.Четвертый телефонный разговор Трампа и Путина продлился два с половиной часа — это восьмой по счету контакт с начала второго срока американского президента.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждался новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки станут ясны после согласования глав МИД России и США — Сергея Лаврова и Марко Рубио.Особое внимание лидеры уделили украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку ситуации.
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863647233.html
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863636637.html
сша
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_49065c9d4f068ff47cb455563411855f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид рф
В мире, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД РФ
В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным
CBS News: переговоры Трампа и Путина могут включать Зеленского