В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным

В США сообщили о возможной встрече Зеленского с Путиным

2025-10-17T19:45+0300

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина обсуждается в рамках переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт."Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этом с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", — рассказала Левитт.По информации CBS News, существует вероятность включения Зеленского в переговоры в Будапеште, которые намечены через несколько недель.Четвертый телефонный разговор Трампа и Путина продлился два с половиной часа — это восьмой по счету контакт с начала второго срока американского президента.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждался новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки станут ясны после согласования глав МИД России и США — Сергея Лаврова и Марко Рубио.Особое внимание лидеры уделили украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому пути урегулирования и представил подробную оценку ситуации.

