В МВД рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут использовать неожиданный перевод на карту пользователя, чтобы после получения обратного перевода начать запугивать жертву финансированием террористических организаций, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций", - говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что при поступлении денег на карту от неизвестного отправителя необходимо проверить в мобильном приложении или на официальном сайте банка зачисление средств на счет, так как иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Кроме того, необходимо сообщить о переводе в банк через горячую линию, чат в приложении или офис-банк, там зарегистрируют обращение и проведут проверку источника перевода. "Не используйте поступившие средства. Даже если сумма небольшая, её расходование может быть признано неосновательным обогащением, что влечёт обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки. Не возвращайте перевод самостоятельно. Если кто-то сообщает, что "ошибочно перевёл деньги" и просит вернуть их на другие реквизиты, это может быть часть мошеннической схемы. Все операции по возврату должны проходить только через банк", - отмечают в МВД. Также правоохранители уточняют, что при неизвестных переводах следует использовать официальные функции возврата, например, функцию "возврата ошибочного перевода" прямо в приложении. Кроме того, как отмечают в управлении, необходимо сохранить всю переписку и звонки, связанные с переводом - они могут пригодиться при разбирательстве.

финансы, мвд, россия, мошенники