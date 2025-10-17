Red Wings увеличила пассажирские перевозки на российских самолетах

https://1prime.ru/20251017/perevozki-863608306.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) увеличила объем пассажирских перевозок на отечественных самолетах в январе-сентябре 2025 года на 9% в годовом выражении, до 1,525 миллиона человек, сообщили в авиакомпании. "Авиакомпания Red Wings за январь-сентябрь текущего года перевезла 1,525 миллиона пассажиров на российских воздушных судах, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. В пиковый сезон отпусков (май-сентябрь 2025) на регулярных рейсах было перевезено на 14% больше по сравнению с прошлым годом, что составляет 1,089 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в парке авиакомпании эксплуатируются преимущественно отечественные авиалайнеры, из них - 22 самолета SSJ-100. Также перевозчик использует самолеты Ту-204/214. Причем на регулярных маршрутах Red Wings летает только на российских воздушных судах. "Традиционно высоким остается показатель занятости пассажирских кресел - 87%, что на 4 процентных пункта выше показателей прошлого года", - добавили в Red Wings. Red Wings (входит в "Ростех") входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений.

