Регионам выделят почти 2,35 миллиарда рублей на содействие занятости
Регионам выделят почти 2,35 миллиарда рублей на содействие занятости
2025-10-17T23:20+0300
2025-10-17T23:20+0300
2025-10-17T23:25+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить в 2025 году почти 2,35 миллиарда рублей на предоставление субсидий регионам на мероприятия по содействию занятости, соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу. "Выделить Роструду в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 2347642,9 тысяч рублей на предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры", - говорится в документе. В документе отмечается, что речь идет о мероприятиях по организации временного трудоустройства работников. Средства выделяются, имея в виду достижение результата по временному трудоустройству в октябре - декабре 2025 года 31 144 работников. Согласно документу, 78,5 миллиона рублей будут направлены Башкортостану, 257,1 миллиона рублей - Татарстану, 52 миллиона рублей - Чувашии, 8,67 миллиона рублей - Брянской области, 12,6 миллиона рублей - Пензенской области, 1,9 миллиарда рублей - Самарской области, 17 миллионов рублей - Смоленской области.
Регионам выделят почти 2,35 миллиарда рублей на содействие занятости
