Дмитриев: подстрекатели войн пытаются сорвать шаги в направлении мира
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне будущей встречи лидеров РФ и США заявил, что каждый раз, когда кажется, что мир на Украине становится ближе, подстрекатели войн и русофобы Европы делают одно и то же: пытаются сорвать шаги в направлении мира.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Мы уже видели эту схему раньше: каждый раз, когда появляются признаки движения к (достижению - ред.) мира, подстрекатели войн старой закалки и русоненавистники Евросоюза и Великобритании пытаются сорвать мир. Они хотят прекратить любой диалог, который позволил бы исправить их ложные нарративы. Но диалог и мир одержат верх", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, заявившего, что каждый раз, когда кажется, что Трамп начнет оказывать серьезное давление на Путина, тот якобы совершает отвлекающий маневр.
