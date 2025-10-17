Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев: подстрекатели войн пытаются сорвать шаги в направлении мира - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/podstrekateli-863613324.html
Дмитриев: подстрекатели войн пытаются сорвать шаги в направлении мира
Дмитриев: подстрекатели войн пытаются сорвать шаги в направлении мира - 17.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев: подстрекатели войн пытаются сорвать шаги в направлении мира
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне будущей встречи... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:02+0300
2025-10-17T06:02+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
украина
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
рфпи
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613324.jpg?1760670144
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне будущей встречи лидеров РФ и США заявил, что каждый раз, когда кажется, что мир на Украине становится ближе, подстрекатели войн и русофобы Европы делают одно и то же: пытаются сорвать шаги в направлении мира. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. "Мы уже видели эту схему раньше: каждый раз, когда появляются признаки движения к (достижению - ред.) мира, подстрекатели войн старой закалки и русоненавистники Евросоюза и Великобритании пытаются сорвать мир. Они хотят прекратить любой диалог, который позволил бы исправить их ложные нарративы. Но диалог и мир одержат верх", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал публикацию бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, заявившего, что каждый раз, когда кажется, что Трамп начнет оказывать серьезное давление на Путина, тот якобы совершает отвлекающий маневр.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи, ес
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, РФПИ, ЕС
06:02 17.10.2025
 
Дмитриев: подстрекатели войн пытаются сорвать шаги в направлении мира

Дмитриев: подстрекатели войн пытаются сорвать шаги в направлении мира

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне будущей встречи лидеров РФ и США заявил, что каждый раз, когда кажется, что мир на Украине становится ближе, подстрекатели войн и русофобы Европы делают одно и то же: пытаются сорвать шаги в направлении мира.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Мы уже видели эту схему раньше: каждый раз, когда появляются признаки движения к (достижению - ред.) мира, подстрекатели войн старой закалки и русоненавистники Евросоюза и Великобритании пытаются сорвать мир. Они хотят прекратить любой диалог, который позволил бы исправить их ложные нарративы. Но диалог и мир одержат верх", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, заявившего, что каждый раз, когда кажется, что Трамп начнет оказывать серьезное давление на Путина, тот якобы совершает отвлекающий маневр.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФУКРАИНАДональд ТрампКирилл ДмитриевВладимир ПутинРФПИЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала