Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
2025-10-17T12:41+0300
2025-10-17T12:41+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 12.00 мск: в Крым - №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 4,5 часа, №092 Москва - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 2,5 часа, №316 Адлер - Симферополь, отправлением 16.10, опоздание 2 часа, №195 Москва - Симферополь, отправлением 15.10, опоздание 1 час, №162 Пермь - Симферополь, отправлением 14.10, опоздание 1,5 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЭ. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. "Гранд Сервис Экспресс" использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
12:41 17.10.2025
 
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 12.00 мск: в Крым - №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 4,5 часа, №092 Москва - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 2,5 часа, №316 Адлер - Симферополь, отправлением 16.10, опоздание 2 часа, №195 Москва - Симферополь, отправлением 15.10, опоздание 1 час, №162 Пермь - Симферополь, отправлением 14.10, опоздание 1,5 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЭ.
Уточняется, что время задержки в пути может измениться. "Гранд Сервис Экспресс" использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
 
