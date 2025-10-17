https://1prime.ru/20251017/poezda-863629564.html
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути - 17.10.2025, ПРАЙМ
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T12:41+0300
2025-10-17T12:41+0300
2025-10-17T12:41+0300
россия
симферополь
крым
севастополь
гранд сервис экспресс
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710847_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_440b47eeaf45edc9f711017fd3a0182f.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 12.00 мск: в Крым - №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 4,5 часа, №092 Москва - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 2,5 часа, №316 Адлер - Симферополь, отправлением 16.10, опоздание 2 часа, №195 Москва - Симферополь, отправлением 15.10, опоздание 1 час, №162 Пермь - Симферополь, отправлением 14.10, опоздание 1,5 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЭ. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. "Гранд Сервис Экспресс" использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
симферополь
крым
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710847_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_1ead8615144562a612d465e1037ac48b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, симферополь, крым, севастополь, гранд сервис экспресс, железнодорожный транспорт
РОССИЯ, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Гранд сервис экспресс, железнодорожный транспорт
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
ГСЭ сообщил о заддержке 5 поездов "Таврия" в сообщении с Крымом