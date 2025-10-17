https://1prime.ru/20251017/poezda-863629564.html

Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути - 17.10.2025, ПРАЙМ

Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T12:41+0300

2025-10-17T12:41+0300

2025-10-17T12:41+0300

россия

симферополь

крым

севастополь

гранд сервис экспресс

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710847_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_440b47eeaf45edc9f711017fd3a0182f.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 12.00 мск: в Крым - №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 4,5 часа, №092 Москва - Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 2,5 часа, №316 Адлер - Симферополь, отправлением 16.10, опоздание 2 часа, №195 Москва - Симферополь, отправлением 15.10, опоздание 1 час, №162 Пермь - Симферополь, отправлением 14.10, опоздание 1,5 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЭ. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. "Гранд Сервис Экспресс" использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.

симферополь

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, симферополь, крым, севастополь, гранд сервис экспресс, железнодорожный транспорт