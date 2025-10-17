В Подмосковье загорелось предприятие по производству автомасел

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-17T12:45+0300
2025-10-17T12:45+0300
происшествия
россия
рф
мчс
московская область
бизнес
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре в городе Пушкино, на Ярославском шоссе, 1. По прибытию установлено, что горит чердачное помещение предприятия по производству и розливу автомобильных масел", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, на место происшествия прибыли 60 сотрудников ведомства и 20 единиц техники.
рф
московская область
россия, рф, мчс, московская область, бизнес
Происшествия, РОССИЯ, РФ, МЧС, Московская область, Бизнес
12:45 17.10.2025
 
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в городе Пушкино, на Ярославском шоссе, 1. По прибытию установлено, что горит чердачное помещение предприятия по производству и розливу автомобильных масел", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, на место происшествия прибыли 60 сотрудников ведомства и 20 единиц техники.
 
