В Подмосковье загорелось предприятие по производству автомасел

2025-10-17

В Подмосковье загорелось предприятие по производству автомасел

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре в городе Пушкино, на Ярославском шоссе, 1. По прибытию установлено, что горит чердачное помещение предприятия по производству и розливу автомобильных масел", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, на место происшествия прибыли 60 сотрудников ведомства и 20 единиц техники.

