https://1prime.ru/20251017/pozhar-863630191.html

В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцелярскими товарами

В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцелярскими товарами - 17.10.2025, ПРАЙМ

В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцелярскими товарами

Пожар на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T12:57+0300

2025-10-17T12:57+0300

2025-10-17T12:57+0300

россия

общество

южно-сахалинск

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пожар на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Южно-Сахалинске локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

южно-сахалинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , южно-сахалинск, мчс