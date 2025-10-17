https://1prime.ru/20251017/pozhar-863630191.html
В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцелярскими товарами
В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцелярскими товарами - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцелярскими товарами
Пожар на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T12:57+0300
2025-10-17T12:57+0300
2025-10-17T12:57+0300
россия
общество
южно-сахалинск
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пожар на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Южно-Сахалинске локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
южно-сахалинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , южно-сахалинск, мчс
РОССИЯ, Общество , Южно-Сахалинск, МЧС
В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцелярскими товарами
В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами на площади тысяча квадратов