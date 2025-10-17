https://1prime.ru/20251017/pozhar-863632640.html
В Подмосковье назвали причину пожара на складе автомасел
Крупный пожар на складе автомасел в Подмосковье начался во время ремонтно-сварочных работ, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Крупный пожар на складе автомасел в Подмосковье начался во время ремонтно-сварочных работ, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на территории склада в Пушкинском городском округе. Сегодня, около 11 часов утра в Пушкино на территории склада по хранению автомобильных масел при производстве ремонтно-сварочных работ произошло возгорание кровли в здании площадью две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. По данным МЧС, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
