В Подмосковье назвали причину пожара на складе автомасел - 17.10.2025
В Подмосковье назвали причину пожара на складе автомасел
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Крупный пожар на складе автомасел в Подмосковье начался во время ремонтно-сварочных работ, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на территории склада в Пушкинском городском округе. Сегодня, около 11 часов утра в Пушкино на территории склада по хранению автомобильных масел при производстве ремонтно-сварочных работ произошло возгорание кровли в здании площадью две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. По данным МЧС, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
13:42 17.10.2025
 
В Подмосковье назвали причину пожара на складе автомасел

Пожар на складе автомасел в Пушкино начался во время ремонтно-сварочных работ

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Крупный пожар на складе автомасел в Подмосковье начался во время ремонтно-сварочных работ, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на территории склада в Пушкинском городском округе. Сегодня, около 11 часов утра в Пушкино на территории склада по хранению автомобильных масел при производстве ремонтно-сварочных работ произошло возгорание кровли в здании площадью две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
По данным МЧС, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала