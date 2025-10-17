https://1prime.ru/20251017/priamurja-863614132.html

Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма

Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма

Первый Восточный окружной военный суд обязал жительницу Амурской области выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, сообщает | 17.10.2025, ПРАЙМ

ЯКУТСК, 17 окт – ПРАЙМ. Первый Восточный окружной военный суд обязал жительницу Амурской области выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. "Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жительницы Амурской области, разместившей в социальных сетях сообщения с публичным оправданием террористической деятельности… ей назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, в 2024 году следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма.

