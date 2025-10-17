Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/priamurja-863614132.html
Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма
Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма - 17.10.2025, ПРАЙМ
Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма
Первый Восточный окружной военный суд обязал жительницу Амурской области выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, сообщает | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:50+0300
2025-10-17T06:50+0300
общество
экономика
россия
амурская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863614132.jpg?1760673052
ЯКУТСК, 17 окт – ПРАЙМ. Первый Восточный окружной военный суд обязал жительницу Амурской области выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. "Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жительницы Амурской области, разместившей в социальных сетях сообщения с публичным оправданием террористической деятельности… ей назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, в 2024 году следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма.
амурская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, амурская область, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, Амурская область, РФ
06:50 17.10.2025
 
Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма

Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯКУТСК, 17 окт – ПРАЙМ. Первый Восточный окружной военный суд обязал жительницу Амурской области выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жительницы Амурской области, разместившей в социальных сетях сообщения с публичным оправданием террористической деятельности… ей назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в 2024 году следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯАмурская областьРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала