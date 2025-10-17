https://1prime.ru/20251017/priamurja-863614132.html
Жительницу Приамурья оштрафовали за оправдание терроризма
ЯКУТСК, 17 окт – ПРАЙМ. Первый Восточный окружной военный суд обязал жительницу Амурской области выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жительницы Амурской области, разместившей в социальных сетях сообщения с публичным оправданием террористической деятельности… ей назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в 2024 году следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма.
