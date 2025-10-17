Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приангарье изменили приговор по делу о хищении 128 килограммов золота - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/priangarja-863613659.html
В Приангарье изменили приговор по делу о хищении 128 килограммов золота
В Приангарье изменили приговор по делу о хищении 128 килограммов золота - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Приангарье изменили приговор по делу о хищении 128 килограммов золота
Приговор по уголовному делу о хищении 128 килограммов золота в Иркутской области изменен по апелляционному представлению прокуратуры, вместо ранее назначенных... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T06:29+0300
2025-10-17T06:29+0300
экономика
общество
россия
иркутская область
приангарье
иркутск
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863613659.jpg?1760671777
ИРКУТСК, 17 окт - ПРАЙМ. Приговор по уголовному делу о хищении 128 килограммов золота в Иркутской области изменен по апелляционному представлению прокуратуры, вместо ранее назначенных судом четырех лет условно осужденный будет отбывать этот срок в колонии общего режима, сообщает региональное надзорное ведомство. В январе 2024 года в Приангарье были задержаны трое бывших сотрудников золотодобывающего предприятия. В своем автомобиле они оборудовали тайник и пытались перевезти 128 килограммов природного золота. В течение 2023 года члены группы – жители Иркутской области и Республики Хакассия – работали на двух разных участках золотодобычи в Республике Саха (Якутия) и имели доступ к самородному золоту. Они систематически ссыпали части драгоценного металла в пакеты и прятали под одеждой. В дальнейшем выносили похищенные партии за территорию предприятия и складывали в тайники. В январе 2024 года в арендованном гараже члены группы расфасовали похищенное золото в свертки, каждый весом около одного килограмма, и спрятали их в газовом баллоне автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. После скрытой транспортировки в Иркутск драгоценный металл планировалось продать. Согласно заключению эксперта, общая стоимость партии по оценке на 21 января 2024 года составила почти 669 миллионов рублей. Приговором суда один из участников группы - 34-летний житель Иркутского района в августе 2025 года был признан виновным в совершении кражи в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в незаконном обороте драгоценного металла. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей. "Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке. Иркутский областной суд согласился с прокурором и изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В отношении соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
иркутская область
приангарье
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, иркутская область, приангарье, иркутск, toyota camry
Экономика, Общество , РОССИЯ, Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ, Иркутск, Toyota Camry
06:29 17.10.2025
 
В Приангарье изменили приговор по делу о хищении 128 килограммов золота

В Приангарье изменили приговор по делу о хищении 128 кг золота

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 17 окт - ПРАЙМ. Приговор по уголовному делу о хищении 128 килограммов золота в Иркутской области изменен по апелляционному представлению прокуратуры, вместо ранее назначенных судом четырех лет условно осужденный будет отбывать этот срок в колонии общего режима, сообщает региональное надзорное ведомство.
В январе 2024 года в Приангарье были задержаны трое бывших сотрудников золотодобывающего предприятия. В своем автомобиле они оборудовали тайник и пытались перевезти 128 килограммов природного золота. В течение 2023 года члены группы – жители Иркутской области и Республики Хакассия – работали на двух разных участках золотодобычи в Республике Саха (Якутия) и имели доступ к самородному золоту. Они систематически ссыпали части драгоценного металла в пакеты и прятали под одеждой. В дальнейшем выносили похищенные партии за территорию предприятия и складывали в тайники. В январе 2024 года в арендованном гараже члены группы расфасовали похищенное золото в свертки, каждый весом около одного килограмма, и спрятали их в газовом баллоне автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. После скрытой транспортировки в Иркутск драгоценный металл планировалось продать. Согласно заключению эксперта, общая стоимость партии по оценке на 21 января 2024 года составила почти 669 миллионов рублей.
Приговором суда один из участников группы - 34-летний житель Иркутского района в августе 2025 года был признан виновным в совершении кражи в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в незаконном обороте драгоценного металла. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей.
"Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке. Иркутский областной суд согласился с прокурором и изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В отношении соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯИркутская областьПРИАНГАРЬЕИркутскToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала