В Приангарье изменили приговор по делу о хищении 128 килограммов золота

ИРКУТСК, 17 окт - ПРАЙМ. Приговор по уголовному делу о хищении 128 килограммов золота в Иркутской области изменен по апелляционному представлению прокуратуры, вместо ранее назначенных судом четырех лет условно осужденный будет отбывать этот срок в колонии общего режима, сообщает региональное надзорное ведомство. В январе 2024 года в Приангарье были задержаны трое бывших сотрудников золотодобывающего предприятия. В своем автомобиле они оборудовали тайник и пытались перевезти 128 килограммов природного золота. В течение 2023 года члены группы – жители Иркутской области и Республики Хакассия – работали на двух разных участках золотодобычи в Республике Саха (Якутия) и имели доступ к самородному золоту. Они систематически ссыпали части драгоценного металла в пакеты и прятали под одеждой. В дальнейшем выносили похищенные партии за территорию предприятия и складывали в тайники. В январе 2024 года в арендованном гараже члены группы расфасовали похищенное золото в свертки, каждый весом около одного килограмма, и спрятали их в газовом баллоне автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. После скрытой транспортировки в Иркутск драгоценный металл планировалось продать. Согласно заключению эксперта, общая стоимость партии по оценке на 21 января 2024 года составила почти 669 миллионов рублей. Приговором суда один из участников группы - 34-летний житель Иркутского района в августе 2025 года был признан виновным в совершении кражи в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в незаконном обороте драгоценного металла. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей. "Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке. Иркутский областной суд согласился с прокурором и изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В отношении соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

