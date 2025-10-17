Продажи застройщиков за девять месяцев снизились на 5%

https://1prime.ru/20251017/prodazhi-863610152.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Продажи застройщиков за январь-сентябрь 2025 года снизились на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 3,3 триллиона рублей, данное снижение некритично, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Мы видим, что продажи застройщиков не так уж сильно снизились. За январь-сентябрь в денежном выражении продажи составили 3,3 триллиона, это всего на 5% ниже, чем в прошлом году. При этом надо понимать, что мы сравниваем с периодом очень активного роста в прошлом году, когда 1 июля завершалась массовая льготная ипотека. В то время мы видели ажиотажные покупки. Поэтому снижение на 5% в таких условиях не выглядит существенным", - сказала она. Также Данилова отметила, что доля плохих кредитов в ипотеке на 1 сентября составила 1,6%, это по-прежнему немного, но эта цифра выросла в годовом выражении в два раза. "Это связано с кредитами, которые предоставлялись в 2023 году - первой половине 2024 года, когда банки давали кредиты заемщикам даже с высокой долговой нагрузкой", - пояснили она. В сфере индивидуального строительства жилья (15% от рынка ипотеки) уровень плохих кредитов в шесть раз выше, чем по остальной ипотеке, отметила директор департамента. "Как вы помните, были случаи мошенничества со стороны ряда застройщиков, когда человек брал ипотеку на строительство дома, подрядчик получал эти деньги, но дом так и не был достроен. И такие кредиты выходили в просрочку. Чтобы прекратить эту практику, были внесены изменения в законодательство, и с 1 марта этого года привлечение средств граждан на ИЖС возможно только с использованием счетов эскроу. Это, конечно, оздоровило рынок", - добавила Данилова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск

