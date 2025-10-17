https://1prime.ru/20251017/pshenitsa-863653437.html
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 99,1 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 99,1 рубля за тонну - 17.10.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 99,1 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 22 по 28 октября снизится до 99,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T23:10+0300
2025-10-17T23:10+0300
2025-10-17T23:10+0300
сельское хозяйство
россия
рф
минсельхоз
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 22 по 28 октября снизится до 99,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,5 доллара за тонну, на ячмень - 193,6 доллара, на кукурузу - 215,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 15 по 21 октября, составляет 318,6 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
https://1prime.ru/20251008/novak-863290856.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз, банк россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз, банк Россия
Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 99,1 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 октября снизится до 99,1 рубля за тонну
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 22 по 28 октября снизится до 99,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,5 доллара за тонну, на ячмень - 193,6 доллара, на кукурузу - 215,7 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 15 по 21 октября, составляет 318,6 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России
за пять рабочих дней до даты расчета.
Правительство не планирует ограничивать экспорт дизтоплива для нефтяников