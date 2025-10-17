https://1prime.ru/20251017/pshenitsa-863653437.html

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 99,1 рубля за тонну

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 22 по 28 октября снизится до 99,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,5 доллара за тонну, на ячмень - 193,6 доллара, на кукурузу - 215,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 15 по 21 октября, составляет 318,6 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.

