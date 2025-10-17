https://1prime.ru/20251017/putin-863611816.html

В США сообщили, что Трамп изменил тон в разговоре с Путиным

МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сменил свою риторику в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, направив диалог в конструктивное русло, что, по мнению американского агентства Bloomberg, может быть в ущерб интересам Киева. "Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk. — Прим. Ред.) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным", — сообщает издание. По мнению журналистов, это указывает на стремление Трампа предоставить дипломатическим методам последнее слово, прежде чем он решится на более жесткие меры против Москвы, хотя его предыдущие попытки принесли мало успеха. Телефонный разговор между Трампом и Путиным, который состоялся в четверг, стал самым продолжительным за его второй президентский срок, длившимся два с половиной часа. По словам советника президента Юрия Ушакова, лидеры обсудили возможность проведения нового саммита, предположительно в Будапеште, и дальнейшее сотрудничество между странами. Особое внимание было уделено украинскому кризису. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому разрешению конфликта и поделился своими оценками текущей ситуации. Обсуждался также вопрос возможной передачи Украине ракет Tomahawk. Путин отметил, что данное оружие не изменит ситуацию на поле боя, но существенно усложнит отношения между Москвой и Вашингтоном. Трамп не раз подчеркнул важность быстрого достижения мира на Украине и выразил мнение, что завершение конфликта приведет к огромным экономическим возможностям для России и США. Позднее он заявил, что ракеты Tomahawk необходимы самим Соединенным Штатам. Также он добавил, что Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России

