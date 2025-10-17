В Британии раскрыли, как Путин ударил по Зеленскому
Spectator: Путин переиграл Зеленского перед его встречей с Трампом в США
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского перед его встречей с главой США Дональдом Трампом, пишет Spectator.
"Итог: Путин обошел <...> Зеленского, который сегодня встретится в Белом доме с Трампом", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава киевского режима надеялся убедить Трампа усилить давление на Россию, однако он вряд ли получит согласие на поставку ракет Tomahawk.
Зеленский прибыл в США накануне. Телеканал RT сообщал, что его не встретил никто, кроме главы офиса Андрея Ермака.
Глава киевского режима намерен провести переговоры с главой Белого дома, при этом он уже успел встретиться с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk и разрабатывает системы Patriot.
